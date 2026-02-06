Želim da vidim Džefrija, imam fotografije... Isplivala prepiska Epstajna i Naomi Kembel, zbog ovoga je tražio da je odmah pozovu

Britanski supermodel Naomi Kembel bila je u višestrukom kontaktu sa Džefrijem Epstajnom i pre i posle njegove osude za seksualne prestupe nad maloletnicom 2008. godine.

Dokumenti iz najnovijeg dela Epstajnovih spisa, koje je prošle nedelje objavilo američko Ministarstvo pravde, otkrivaju da ga je Kembel više puta pozivala na ekskluzivne modne zabave, uključujući i svoju raskošnu proslavu 40. rođendana u Kanu, piše Dejli mejl. Spisi sadrže i niz poruka koje se odnose na zahteve Kembel za prevoz njegovim privatnim avionom, kao i njene ponovljene pozive.

"Molim vas, odmah pozovite Naomi. Kaže da zaista mora da razgovara s vama," stoji u jednoj poruci iz 2015. godine, dok je u drugoj poruci iz iste godine navedeno: "Želim da vidim Džefrija. Ide li u Maroko?"

Čini se da su se neki od njihovih susreta odnosili na moguće poslovne savete pokojnog finansijera. U poruci iz 2005. godine Kembel pita da li će pogledati njenu kolekciju kupaćih kostima za Viktorijas Sikret.

"Zdravo, ovde Naomi. Volela bih da znam kada mogu da razgovaram sa Džefrijem o svojoj liniji kupaćih kostima za sastanak sa VS-om. Imam fotografije i neke kupaće kostime sa sobom", napisala je.

U drugoj poruci iz 2010. Epstajnova lična asistentkinja dogovara sastanak Kembel i "njenog dečka" sa maloprodajnom magnatkinjom Lindom Vahner u Epstajnovoj kući. Ime Naomi Kembel pominje se i u iskazima dve navodne Epstajnove žrtve. Jedna navodi da je Epstajna prvi put srela na zabavi u njegovoj vili u Njujorku, na kojoj je bila i Kembel. Druga tvrdi da joj je Epstajn govorio kako može da joj obezbedi posao za brend donjeg veša Viktorijas Sikret jer "poznaje Naomi Kembel".

Do 2010. godine njihov odnos delovao je više prijateljski nego poslovni. Kembel ga je, prema dokumentima, pozvala na tri događaja: svoju rođendansku gala-večeru "Vatra i led" u Kanu, koju je organizovao njen tadašnji dečko, ruski milijarder Vladislav Doronin, zatim na humanitarnu modnu reviju koju je sama organizovala i na događaj u Parizu koji su Dolče i Gabana priredili u njenu čast. Imejl koji je 2012. poslala treća strana poziva Kembel da se pridruži Džefriju Epstinu i reditelju Vudiju Alenu na večeri u Parizu.

Iako je ranije bilo poznato da se Kembel nalazila na Epstajnovim spiskovima putnika i da je njen broj bio u njegovom imeniku, novi materijal na 25 stranica pokazuje kontinuirani kontakt od 2003. do 2016. godine. Mnogi zapisi su kratke beleške poput "TBD Naomi Kembel" ili poruke asistentkinje da ju je zvala.

"Naomi Kembel je rekla da je imala tretman lica, zvaće kasnije", stoji u jednoj belešci iz 2010.

Tokom 2016. zabeležen je niz kontakata u kojima je Kembel tražila prevoz Epstajnovim privatnim avionom.

"Naomi se raspituje o korišćenju aviona. Rekla je da je razgovarala s vama o tome i nada se da ćete je uskoro pozvati. Mora da zna", pisala je Epstinova asistentkinja.

U kasnijem imejlu navodi se: "Naomi je sada zvala dva puta i rekla da nema rezervni plan jer je zaista mislila da će ovo uspeti. Kaže da je rezervisala hotel, auto i vozača i pomenula nešto o mami. Pita da li, ako je avion ne može odvesti tamo gde ide, može da se vrati i odvede nju tamo gde treba da ide."

Nekoliko dana kasnije, asistentkinja je kontaktirala Kembel s porukom da će Epstajn biti u Njujorku i da bi možda mogli da se vide. Kembel je ranije Epstajnovo ponašanje opisala kao "neodbranjivo".

"Kada sam čula šta je uradio, zgadilo mi se do srži. Stojim uz žrtve", izjavila je.

U Epstajnovim spisima pominje se i Mik Džeger iz benda Rolingstonsi. Prošle nedelje objavljena je fotografija na kojoj Džeger sedi pored Epstajna u restoranu.

U imejlu iz 2010. godine prosleđuje se poruka: "Asistent Mika Džegera je zvao i rekao da je Mik primio moju poruku i da bi rado došao na vašu večeru, ali je trenutno u Francuskoj. Rekla je da će biti u Njujorku za Novu godinu i da bi tada rado da se vidi s vama."

Drugi imejl, koji je poslao bivši pomoćnik Bila Gejtsa Boris Nikolić, sugeriše dogovaranje večere s Džegerom: "Mogu li da saznam da li su Mik Džeger, Klinton, Ken Star, Džuli Tejmor u gradu? Neću imati problem da dovedem koga god želite", napisao je Nikolić.

Postoji i potvrda Fedeksa koja pokazuje da je Gislejn Maksvel poslala pošiljku Miku Džegeru u Veliku Britaniju na Epstsjnov račun u decembru 2003. godine.

Britanska bogatašica navodno nabavljala devojkeImejlovi takođe sugerišu da je britanska pripadnica visokog društva Anabel Nilson bila među ženama koje su "nabavljale devojke" za Epstajna. Nilson, koja je preminula od srčanog udara 2018. godine u 49. godini, često je slala imejlove pedofilskom finansijeru, obraćajući mu se sa "dušo", "dragi" i "ljubavi".

U septembru 2010. godine, nakon što je Epstajn zatražio od Gislejn Maksvel da je kontaktira, osoba potpisana kao Anabel napisala je Epstajnu: "Dakle, okupljam malu grupu devojaka. Nadam se da će jedna od njih imati sve kvalitete koje tražiš. Da mi je bar 20 godina manje i da govorim francuski!!!"

Dodala je: "Moram da kažem da bi nekoliko mojih devojaka, koje bi bile savršene za posao, ali su nažalost prestare, ostavile muža i skoro decu zbog posla kada sam ih pitala."

Kasnije je napisala: "Znaš, upravo mi je sinula genijalna ideja dok sam ovo pisala, mislim da možda imam pravu devojku."

U drugoj prepisci iz 2012. Epstajn ju je pitao da li ima "slatke prijateljice" u Parizu, na šta je odgovorila: "Ne u Parizu. Javi ako dođeš. Šta kažeš na (ime žene je sakriveno)?". Nakon što joj je Epstajn odgovorio da je "ona Eduardova", Nilson je napisala: "Oh da, tako je. Ako se setim neke prikladne, javiću ti. X."

Američko Ministarstvo pravde upozorilo je da objavljeni dokumenti iz Epstajnovih spisa "mogu uključivati lažne ili falsifikovane slike, dokumente ili video-zapise" i da njihovo objavljivanje ne podrazumeva nikakav dokaz zloupotrebe.

Autor: N.B.