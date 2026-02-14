AKTUELNO

SIN MI JE BIO NA VISOKOJ FUNKCIJI, A SADA SE BAVI GRAĐEVINOM! Velika ispovest Radiše Uroševića o karijeri i porodici

Radiša Urošević ima dva odrasla sina, a otkrio je i čime se oni bave.

Na jednom događaja koji se nedavno organizovao pojavio se Radiša Urošević. On je govorio o pokojnom Obrenu Pjevoviću i uspomenama koje ga vezuju za njega.

– Pamtim ga po dobrim pesmama koje je napravio. On i ja smo se poslednji put videli baš u MTS dvorani, pred njegovu smrt. Rekao mi je da mu se dopada kako pevam, jer i ja pevam o Šumadiji, Pomoravlju i Moravi – sve ono što je i njemu bilo u duši. Žao mi je što nisam snimio neku njegovu pesmu, ali ću imati priliku da pevam na koncertu koji je njemu posvećen – rekao je Urošević.

Pevač je otkrio i da razmišlja o solističkom koncertu u Beogradu.

– Ne planiram Arenu, ali bih voleo da napravim koncert u MTS dvorani. Razmišljam u tom pravcu i verovatno će se to desiti sledeće godine. Biće dosta mojih pesama i dvojki koje moja publika voli – istakao je Radiša, dodajući da i dalje aktivno nastupa.

Govoreći o privatnom životu, Urošević je naveo da uspeva da pronađe vreme i za odmor.

– Svake godine idem dva puta na odmor. Ove godine sam već bio u maju. Što se tiče Amerike i Floride, umorio sam se od dugih letova i nemam više želju za tim destinacijama. Supruga ima, ja joj kažem da slobodno ide, a ja ću uživati ovde – rekao je on.

– Mlađi sin svira bubnjeve, ima orkestar i dosta nastupa. Stariji sin je bio u sportu, šest godina je bio na visokoj funkciji u Kragujevcu i uradili su mnogo toga za tamošnji sport, dugovanja su sveli na nulu. Sada se bavi građevinom – napravili smo porodičnu zgradu na Zlatiboru, pokazalo se kao dobar posao. Ljudi već pitaju kada će sledeća, ali ja sinu kažem da imam svoj posao i da me ne opterećuje – ispričao je pevač.

