Džesika Alba mora bivšem da iskrešira 3 miliona dolara: Zvanično se razvela, a to će je koštati

Izvor: kurir

Glumica Džesika Alba i Keš Voren zvanično su se razveli, dve godine nakon što su objavili da se razilaze. Prema sudskim dokumentima podnetim u petak, bivši supružnici postigli su dogovor o podeli imovine i starateljstvu nad decom, piše Page Six.

U dokumentima stoji da se bivši par odrekao prava na međusobno plaćanje alimentacije. Ipak, Voren će od Albe primiti isplatu od 3 miliona dolara radi izjednačavanja podele imovine. Glumica će navedeni iznos isplatiti u dve rate od po 1,5 miliona dolara – prvu odmah, a drugu u roku od godinu dana.

Alba (44) i Voren (47), koji imaju troje dece – ćerke Honor Marie (17) i Haven Garner (14) i sina Hejsa Albu (8), a rastali su se 2024. godine. U januaru prošle godine glumica je podnela zahtev za razvod nakon 16 godina braka i ukupno 20 godina zajedničkog života.

Par se upoznao 2004. godine na snimanju filma Fantastic Four, gde je Keš radio kao asistent produkcije. Njihova ljubavna priča počela je ubrzo nakon susreta, a venčali su se 2008. godine na intimnoj ceremoniji u Los Anđelesu.

U intervjuima su često govorili o tome kako se međusobno podržavaju u poslovnim poduhvatima i da je temelj njihovog braka „uzajamno poštovanje i komunikacija“. Glumica je isticala da su zajednički izazovi, poput roditeljstva i karijera, dodatno ojačali njihovu vezu.

Autor: N.B.

