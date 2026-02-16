TUGA! Umro slavni OSKAROVAC, Holivud u suzama

Holivud se oprašta od jedne od svojih najvećih zvezda. Slavni američki glumac Robert Duval umro je u 95. godini života, u svom domu, okružen porodicom i najbližima.

Vest o smrti potvrdila je supruga Roberta Duvala, Lusijana, koja se emotivnom porukom obratila javnosti.

- Juče smo se oprostili od mog voljenog muža, dragog prijatelja i jednog od najvećih glumaca našeg vremena. Bob je preminuo mirno kod kuće, okružen ljubavlju i toplinom - napisala je ona.

Dodala je i da je svet izgubio umetnika, ali da je ona izgubila mnogo više.

- Za svet je bio oskarovac, reditelj i pripovedač. Za mene je bio sve. Njegova strast prema glumi bila je jednaka njegovoj ljubavi prema likovima, dobroj hrani i razgovorima - navela je Lusijana.

https://www.instagram.com/p/ByP3jGync7J/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Karijera koja je trajala više od šest decenija

Robert Duval ostavio je neizbrisiv trag u istoriji filma. Publika širom sveta pamti ga po ulogama u kultnim ostvarenjima "Kum", "Kum 2", "Apokalipsa danas", "Razgovor" i "Prirodni talenat".

Posebno mesto u njegovoj karijeri zauzima film "Nežne milosti" iz 1983. godine, za koji je dobio Oskara za najboljeg glumca. Tokom više od 60 godina rada važio je za jednog od najposvećenijih i najautentičnijih glumaca svoje generacije. Njegovi likovi bili su slojeviti, tihi i snažni, a publika ga je volela zbog prirodnosti kojom je oživljavao svaki karakter.

Autor: M.K.