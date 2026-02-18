Ćerka Demi Mur i Brusa Vilisa saopštila da radi 4 posla da bi mogla da izdržava ćerku: Ne dobijam novac...

Najstarija ćerka Brusa Vilisa i Demi Mur, Rumer Vilis, na svom Instagram profilu javno je odgovorila na spekulacije da ona i njena dvogodišnja ćerka žive od bogatstva roditelja.

U videu koji je podelila, Rumer je opisala svakodnevne obaveze roditeljstva, od pranja veša i pripreme obroka do organizovanja aktivnosti, i naglasila koliko je sve to iscrpljujuće bez pomoći.

- Lista obaveza nikad se ne završava - napisala je u opisu snimka:

- Treba mi što pre dremka i dan pod jorganom.

Na Instagramu je objasnila da radi četiri različita posla kako bi izdržavala svoju ćerku, te da je ona jedina koja ih izdržava i da ne živi od nekakvog porodičnog fonda niti dobija novac od svojih roditelja.

- Samo sam morala da pojasnim jer se čini da u komentarima na ovu objavu ima dosta neinformisanih i nepristojnih ljudi. Radim četiri različita posla kako bih izdržavala svoju ćerku. Ja sam jedina koja joj pomaže. Ne dobijam novac od roditelja. Većinu vremena nemam nikakvu pomoć oko nje. Pa zašto svi ne biste zastali pre nego što sudite i pretpostavljate? - ispričala je.

Ona je takođe odgovorila na kritike pratiteljke koja je tvrdila da ima privilegiju i "backup plan" zahvaljujući bogastvu porodice.

Istakla je da je zahvalna na privilegijama koje ima, ali da to uopšte nije bila tema njene objave i da se fokusirala samo na realne izazove koje doživljava kao zaposlena samohrana majka.

Ponosna je što se sama brine o sebi i svojoj ćerki, a u prošlosti je iskusila finansijske teškoće i neizvesnost.

Rumer je ćerku dobila s bivšim dečkom, pevačem Derekom Ričardom Tomasom. Ona je najstarija od tri ćerke Vilisa i Mur, koji su bili u braku od 1987. do 2000. godine. Bivši par takođe ima ćerke Skaut LaRu (34) i Talulu (32).

Autor: Nikola Žugić