Umrla čuvena influenserka u 27. godini: Naglo joj pozlilo posle plastične operacije

Bjanka Dijas je preminula je 18 dana nakon estetske operacije, pošto je ponovo primljena u bolnicu radi lečenja simptoma.

Brazilska influenserka Bjanka Dijas preminula je u 27. godini, samo nekoliko dana nakon što je podvrgnuta estetskoj operaciji, prenosi The Sun.

Bjanka se nalazila na kućnom oporavku od zahvata, koji je dobro tekao, kada joj je iznenada pozlilo, prema navodima njene porodice.

U bolnicu je prevezena usled otežanog disanja. Preminula je 18 dana nakon operacije, pošto je ponovo primljena u bolnicu radi lečenja simptoma. Navodno je umrla od plućne embolije. Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdio tačan uzrok njene smrti.

Pre nego što je prevezena u bolnicu, Bjanka Dijas je boravila u porodičnoj kući u blizini Sao Paula u Brazilu. Bjanka, koja je imala gotovo 60.000 pratilaca na Instagramu, bila je istaknuta ličnost u svom rodnom gradu Maua.

Na njenoj Instagram stranici stajalo je: "Živim svojim tempom, bez žurbe i sa svrhom.“

Bjanka je inače i majka dveju ćerkica i nedavno je objavljivala fotografije i utiske posete Londonu tokom novembra i decembra.

Zvaničnici nisu otkrili tačnu vrstu zahvata kom se podvrgla, što je ostavilo prostor za nagađanja u javnosti. Diskusije na internetu usmerene su na rizične estetske procedure, uključujući liposukciju i abdominoplastiku.

Biće sahranjena u rodnom gradu.

Autor: Nikola Žugić