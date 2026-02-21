TUGA DO NEBA: Umrla čuvena glumica i pevačica, svi je pamte po jednoj ulozi

Italijanska glumica i pevačica Anđela Luče preminula je u 88. godini. Odlaskom umetnice Anđele Luce koju su zvali "glas Napulja", italijanska kultura izgubila je jednu od svojih autentičnih i najprepoznatljivijih figura.

Luče je karijeru započela još pedesetih godina prošlog veka, a tokom decenija rada izgradila je status ikone napolitanske muzike i filma.

Njene pesme, prožete emocijom i snažnim lokalnim identitetom, učvrstile su je kao simbol juga Italije i tradicije koja se prenosi generacijama.

U filmskoj karijeri sarađivala je sa velikanima italijanske kinematografije poput Nina Manfredija, Marčela Mastrojanija i Tota, a pojavila se u desetinama ostvarenja koja su obeležila zlatno doba italijanskog filma. Iako je često igrala sporedne uloge, njeno prisustvo na ekranu bilo je upečatljivo i snažno.

Vrhunac priznanja stigao je 1995. godine kada je osvojila nagradu David di Donatelo, italijanski ekvivalent Oskara, za najbolju sporednu glumicu u filmu "Uznemirujuća ljubav" reditelja Marija Martonea. Ta nagrada potvrdila je njen status ozbiljne dramske umetnice, daleko iznad okvira muzičke scene.

Paralelno sa filmskom karijerom, Luče je ostala verna muzici. Na festivalu Sanremo 1975. godine osvojila je treće mesto sa pesmom "Ipokrizija", dodatno učvrstivši svoju popularnost kod široke publike.

Njena umetnost bila je spoj tradicije i lične interpretacije, a mnogi je pamte po snažnom glasu, harizmi i sposobnosti da običnu pesmu pretvori u emotivnu ispovest.

Anđela Luče iza sebe ostavlja bogato umetničko nasleđe i generacije poštovalaca koji su u njenom glasu prepoznavali duh Napulja.



Autor: N.B.