Otkrivamo! Evo ko je Lazar, čovek kom je Dea Đurđević izgovorila sudbonosno DA

Dea Đurđević je danas, kako smo prvi pisali, svom partneru Lazaru izgovorila sudbonosno "DA", a sve intrigira voditeljkin partner, sa kojim iščekuje prinovu!

Dea Đurđević je, naime, nedavno raskinula vezu sa kolegom Mladenom Mijatovićem, a kako je nastavila dalje, svoj ljubavni život vešto je krila od očiju javnosti.

No, međutim, pre dva meseca, ekipa portala Pink.rs ekskluzivno je saznala da je voditeljka u drugom stanju, pa i da ju je njen partner Lazar verio.

Voditeljka čeka bebu sa partnerom Lazarom, kom je danas izgovorila sudbonosno "DA", a kako smo saznali, njih dvoje su se zabavljali u srednjoj školi, a u međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.

Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petanest godina, kada je Dea okončala višegodišnju emotivnu vezu s kolegom Mladenom Mijatovićem. Obnovili su kontakt, ponovo se rodila ljubav, te su stupili u vezu, a vest o prinovi ih je neizmerno usrećila, te jedva čekaju da u 2026. godini postanu roditelji.

Lazar se, inače, ne bavi javnim poslom, te ne želi da se medijski eksponira, a lepa voditeljka poštuje partnerovu želju i pravo na privatnost, te njihovu ljubav čuva daleko od očiju javnosti.

Dea će nositi Lazarevo prezime

Kako se danas udala, na Instagram profilu njene kume, narodne poslanice Danijele Vujičić isplivala je fotografija sa Deine svadbe, gde se vidi da je trudna voditeljka nasmejana, srećna, sva u belom i da ima burmu, a kako je njena kuma Danijela otkrila, Dea će nositi muževljevo prezime.

- Danas sam i zvanično kuma mojoj dragoj Dei...Od danas gospođa Petrović - napisala je Danijela u opisu fotografije sa Deom sa venčanja.

Autor: Nikola Žugić