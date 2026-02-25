AKTUELNO

Domaći

Novi detalji o stanju Slobe Vasića: Oglasio se njegov tim za Pink.rs, evo šta su nam rekli

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Privatna arhiva

Kako smo ekskluzivno saznali, naš pevač Sloba Vasić hitno je hospitalizovan nakon što mu se slošilo, a prethodno se, već neko vreme, kako je istakao izvor blizak pevaču za naš portal, bori sa anksioznošću, a sada se oglasio i njegov PR tim za Pink.rs!

Naš pevač Sloba Vasić se već neko vreme bori sa anksioznošću, kako tvrdi izvor blizak pevaču, a kako se pevač do sada nije oglašavao na tu temu, njegov PR tim, PR menadžerka Ajla Mehanović oglasila se za Pink.rs i otkrila je u kakvom je stanju pevač i šta se tačno dogodilo.

Foto: Instagram.com

- Sloba se već duže vreme bori sa anksioznošću. Mislio je da je taj period iza njega, ali je u poslednjih nekoliko dana, usled pojjačanog stresa i iscrpljenosti, došlo do naglog pogoršanja stanja. U jednom trenutku je izgubio svest, nakon čega je hospitalizovan. Trenutno se nalazi u bolnici pod lekarskim nadzorom, stanje je stabilno i zadržaće se nekoliko dana kako bi se terapija i oporavak u potpunosti stabilizovali. Važno je naglasiti da nije reč ni o čemu drugom, već isključivo o zdravstvenom problemu vezanom za anksioznost. Ovim putem molimo za razumevanje i malo privatnosti, kako bi se mogao u miru oporaviti. Kada bude spreman za lično oglašavanje, blagovremeno će se on svakako oglasiti - rekla nam je Ajla, Slobina PR menadžerka.

Foto: privatna arhiva

Autor: Nikola Žugić

#Sloba Vasić

#Zdravstveno stanje

#hospitalizovan Sloba Vasić

#pevač

