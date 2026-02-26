Izgleda kao da ide na piknik: Svi zgroženi pantalonama Melanije Tramp, a koštaju kao kvadrat stana u Beogradu (FOTO)

Melanija Tramp zasenila mnoge na gala večeri u Vašingtonu modnim izborom, ali izazvala brojne kritike zbog nesvakidašnjih pantalona!

Donald Tramp i Melanija Tramp prisustvovali su svečanoj večeri za guvernere u Vašingtonu, gde je prva dama uspela da privuče svu pažnju. Melanija, koju mnogi smatraju modnom ikonom, našla se na meti kritika zbog odabranog stajlinga za ovu prestižnu priliku.

Srebrne pantalone i luksuzni brendovi

Javnosti se posebno nisu svidela njena odevna kombinacija, a najviše pažnje privukle su metalik srebrne pantalone luksuznog brenda Dolce & Gabbana, čija cena iznosi 2395 dolara.

Melanija je pantalone iskombinovala s crnom bluzom dugih rukava sa mašnom, takođe iz Dolce & Gabbana, vrednom 2245 dolara. Outfit je upotpunila visokim štiklama Kristijan Louboutin i velikim dijamantnim minđušama.

Kritike zbog kršenja "black-tie" kodeksa

Prva dama nije se pridržavala tradicionalnog dres-koda "black-tie", koji, prema Vogue, podrazumeva elegantne haljine do poda za ovakve događaje. Njeni izbori izazvali su lavinu komentara na društvenim mrežama, a neki od njih glase:

"Rekla sam ovo ranije, reći ću ponovno: neko mora da zameni njenog stilistu. "Black tie" ne znači da je spremna za diskoteku", "Neprimerno za ovakav događaj", "Ovaj autfit je upadljiv i kičast, definitivno nije "black-tie". Niti jedno od njih nema ukusa", "Izgleda kao da ide na piknik. Kakva sramota", "Iako izgleda predivno (kao i uvek), ja sam staromodna i preferiram haljine za određene događaje", neki su od komentara u nizu.

Podrška obožavalaca

Ipak, bilo je i onih koji su stali u njenu odbranu:

"Melanija je jedinstvena osoba. Nosi ono što želi i voli ono što voli. Ne odeva se da bi impresionirala druge, već da bi se izrazila. Mislim da izgleda sjajno i ne bi mogla izgledati loše ni kad bi se potrudila", "Sviđa mi se što je odabrala pantalone za večeru. Predivne su, a ona se uvek dotera i dobro nosi sve što obuče", "Jako mi se sviđa ovaj autfit. Predivna je, kao i uvek", pisali su neki.

Autor: Nikola Žugić