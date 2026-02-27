Alahu, daj mi snage: Otkriven uzrok smrti sina poznatog repera, evo šta je pronađeno u krvi

Telo Nejtana Smita je pronađeno tri dana nakon što je 27-godišnjak prijavljen kao nestao „pod neobičnim okolnostima“ iz svoje kuće u Miltonu!

Manje od mesec dana nakon što je telo za koje se verovalo da pripada Smitu pronađeno u ribnjaku blizu porodične kuće u petak, 6. februara, medicinski islednik okruga Fulton utvrdio je da je Smitov uzrok smrti „utapanje usled upotrebe psilocibina“, a način smrti proglašen je nesrećnim slučajem, navodi se u obdukcionom izveštaju do kojeg je došao magazin People.

Prema izveštaju, uzorak krvi bio je pozitivan na psilocibin, koji je opisan kao „farmakološki aktivno halucinogeno jedinjenje psilocibina - halucinogene pečurke“.

U delu o patološkoj dijagnozi, izveštaj takođe potvrđuje da je Smitovo telo izvučeno iz retenzionog ribnjaka i navodi da je na šakama uočeno naboravanje kože usled boravka u vodi.

Telo je pronađeno tri dana nakon što je 27-godišnji Smit, poznat i kao DJ Young Slade, prijavljen kao nestao „pod neobičnim okolnostima“ iz svoje kuće u Miltonu, Džordžija, prema saopštenju Policijske uprave Milton od 6. februara.

„Nakon što nisu uspeli da lociraju gospodina Smita tokom tog perioda, timovi su proširili potragu i na ribnjak u Mejfild parku u blizini Smitove kuće u Miltonu“, navodi se u saopštenju. „Dana 6. februara 2026. godine, oko 11:53 časova, ronioci Vatrogasne službe okruga Čiroki pronašli su i izvukli telo iz ribnjaka. Veruje se da je reč o Nejtanu Smitu, uz zvaničnu potvrdu Kancelarije medicinskog islednika okruga Fulton.“

Policija je navela da nema „naznaka nasilne smrti“, ali je istakla da je istraga o njegovoj smrti i dalje u toku.

Policijska uprava Milton saopštila je da neće objavljivati dodatne informacije dok medicinski islednik okruga Fulton ne utvrdi zvanični uzrok i način smrti i dok „svi istražni tragovi ne budu temeljno ispitani“. Takođe su zamolili za privatnost porodice Smit u ovom tragičnom trenutku.

Nedugo nakon objave policije iz Miltona da veruju da je Smit preminuo, Lil Džon je dao izjavu za People.

„Izuzetno sam slomljen zbog tragičnog gubitka našeg sina, Nejtana Smita. Njegova majka i ja smo skrhani“, rekao je reper. „Nejtan je bio najdobrodušnija osoba koju biste ikada upoznali. Bio je izuzetno brižan, pažljiv, ljubazan, strastven i srdačan - voleo je svoju porodicu i prijatelje punim srcem. Bio je neverovatno talentovan mladić; muzički producent, umetnik i ton-majstor, kao i diplomac NYU (Njujorški univerzitet).“

„Voleli smo Nejtana svim srcem i neizmerno smo ponosni na njega“, nastavlja se u saopštenju. „Bio je voljen i cenjen, a utehu nam pruža saznanje da smo mu u našim poslednjim zajedničkim trenucima to i rekli.“

Lil Džon se zatim zahvalio svima koji su pružili podršku i molitve njegovoj porodici tokom potrage za Smitom, kao i Policijskoj upravi Milton na naporima da pronađu njegovog sina.

Policija je prvobitno objavila prijavu nestanka za Smita 3. februara putem društvenih mreža. Vlasti su navele da je Nejtan poslednji put viđen oko 6 časova ujutru „u blizini Baldwin Dr./Mayfield Rd. u Miltonu“ i da „može biti dezorijentisan i potrebna mu je pomoć“.

„Osoba je istrčala iz kuće i od tada se vodi kao nestala. Otišao je peške i nema telefon kod sebe“, navodi se u saopštenju, uz dodatak: „Porodica i prijatelji su zabrinuti za njegovu bezbednost.“

Smit, di-džej i muzičar, bio je sin Lila Džona, rođenog kao Džonatan Smit, i njegove bivše supruge Nikol Smit, koji su se venčali 2004. godine i u februaru 2024. objavili da su se sporazumno razišli dve godine ranije.

Lil Džon je ranije ovog meseca objavio da je njegov sin sahranjen 18. februara, dodavši: „Volim te, sine. Život više nikada neće biti isti bez tebe. Alahu, daj mi snage.“ Muzičar poznat po pesmi „Yeah“ zatim je izrazio zahvalnost svima koji su „uputili saučešće, ljubav i molitve“ i poručio: „Postaraću se da svet upozna tvoj talenat i da nikada ne zaboravi tvoje ime. Nejtan Marej Smit.“

Autor: Nikola Žugić