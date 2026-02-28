AKTUELNO

Domaći

POTRESNA SCENA NA NOVOM BEŽANIJSKOM GROBLJU: Popovićeva udovica Suzana poletela u zagrljaj zaovi Neni, tešile jedna drugu (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

Saša i njegova pet godina starija sestra Nena bili su veoma vezani jedno za drugo, a ona njegov odlazak podnosi veoma teško.

Na godišnjicu smrti estradnog maga stigla je i sestra pokojnog Saše Popovića. Udovica Suzana joj je odmah pritrčala i pala joj u zagrljaj. Saša i njegova pet godina starija sestra Nena bili su veoma vezani jedno za drugo, a ona njegov odlazak podnosi veoma teško.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Nena je donela cveće i žito. 

Na groblju pred pomen prisutne je zatekla tužna scena. Bele ruže u obliku srca, ali i žito, koje će se služiti. Suzana Jovanović stigla je zajedno sa ćerkom Aleksandrom i sinom. Obe su bile u crnini, a čim je došla obratila se novinarima i pitala ih da li su se poslužili žitom. Sa njima je dođao i Dejan Ćirković Ćira.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Autor: M.K.

#Aleksandar Saša Popović

#Pomen

#Suzana Jovanović

#Zaova

#sestra

POVEZANE VESTI

Domaći

Goga Sekulić objavila sliku pokojne majke u zagrljaju sa njenim ocem, srce joj je slomljeno (FOTO)

Domaći

UDOVICA SAŠE POPOVIĆA SLOMLJENA OD BOLA: Evo kome je Suzana pala u zagrljaj na Bežanijskom groblju

Društvo

Danas je Todorova subota: Veruje se da današnji dan određuje kakva će biti godina, a žene ovo ne bi trebalo da rade

Zadruga

DRHTI MU GLAS, NA IVICI SUZA! Bora jedva izustio: Neka mi Bog oprosti, nema više dobrote u meni! (VIDEO)

Domaći

POSLEDNJE NEDELJE SU BILE NEPODNOŠLJIVE! SMETALO JOJ JE KAD JE ZAGRLI I POLJUBI...! Ovo su detalji ''raspada'' još jedne veze Milice Todorović! Razlik

Zadruga

MENI NE SMETA! Mina se požalila Toši da se ugojila, Gagić spreman da podnese žrtvu! (VIDEO)