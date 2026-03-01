AKTUELNO

MNOGO SAM POTRESENA: Andreana Čekić za Pink.rs otkrila da je sve vreme na vezi s kumom Darkom Lazićem, evo šta kaže o njegovom povratku s porodicom preko Dubaija, a zbog NJIH posebno strahuje (VIDEO)

Poznata pevačica Andreana Čekić stigla je na proslavu povodom rođenja sina Saše Kapora i Nikoline Kovač, koja se održava večeras u jednom prestoničkom restoranu.

Andreana je tom prilikom za Pink.rs progovorila o Nikolini Kovač, otkrila kako se ona oseća nakon porođaja, ali i da li je na vezi s kumom Darkom Lazićem koji je s porodicom na Maldivima i trebalo bi da ima let za Srbiju preko Dubaija.

- Pisala sam Nikolini, nismo telefonirale, dopisivale smo se. Dobro je, što ne bi bilo, da joj čestitam i ovom prilikom. Dobila sam pozivnicu od Kapora i došla sam, naravno - rekla je Andreana i otkrila da li se čula sa kumom Darkom Lazićem, koji je trenutno s porodicom na Maldivima.

- Čula sam se sa Darkom i Katarinom, njima odmor još traje, ako povratak bude bio preko Dubaija, promeniće kartu. Ako ni to ne bude moglo, dobro je njima na Maldivima. Rekla sam mu: ''Kume, tebe Bog baš voli''. Ostaje tamo u raju da uživa. Što se te situacije tiče, ja sam mnogo potresena, imam mnogo prijatelja u Dubaiju, čujem se redovno sa njima, nadam se da će ovo što pre da stane, ovo je ludilo i ne mogu da verujem - poručila je pevačica za Pink.rs.

ŠIROKO! SAŠA KAPOR PAZARIO NOVU MAŠINU OD 150.000 EVRA: Evo kako izgleda besni MERCEDES kojim je došao na proslavu rođenja sina (FOTO)

