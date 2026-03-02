KUĆA IZ SNOVA OKRUŽENA ŽIVOM OGRADOM: Pogledajte u kakvom raju žive Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić! (FOTO)

Pre preseljenja u Šumice, glumac i pevačica živeli su osam godina u stanu koji se nalazio u samom centru grada, sve dok nisu odlučili da je ipak bolje rešenje da tu nekretninu prodaju i pređu u mirniji kraj.

Koncert pevačice Jelene Tomašević u Baru prekinut je nakon što se iznenada srušila na bini Doma kulture. Pevačica je odmah prevezena u Službu hitne medicinske pomoći, a organizatori su obavestili prisutne da se koncert otkazuje zbog njenog narušenog zdravstvenog stanja.

Napustili centar grada

Pre preseljenja u Šumice, glumac i pevačica živeli su osam godina u stanu koji se nalazio u samom centru grada, sve dok nisu odlučili da je ipak bolje rešenje da tu nekretninu prodaju i pređu u mirniji kraj.

– Bilo im je teško da napuste centar grada jer je to bilo njihovo uporište godinama – rekao je izvor blizak paru tada i istakao da je "jedini uslov bio da to bude prostrani dom u kojem bi imali dvorište, gde bi njihova naslednica mogla da se igra sa prijateljima".

Njihova konačna odluka pala je na popularne "karingtonke", smeštene na svega nekoliko minuta hoda od obrazovne ustanove. Kako su supružnici ranije isticali, oni obožavaju svoju botaničku oazu oivičenu gustim rastinjem, koje im tople prolećne i letnje dane čini znatno prijatnijim i lepšim.

Popularni par skoro da se uopšte ne razlikuje od onoga što imamo priliku da vidimo kada se pojave u javnosti. Tihe i nenametljive, glumca i pevačicu skoro da niko od novih komšija nije uočio, iako u novom kraju žive već pola godine. Samo nekoliko prolaznika koje smo zatekli ispred njihove kuće znali su da su Ivan i Jelena tu kupili kuću i imali su priliku da ih sretnu.

"Videla sam Jelenu dva-tri puta, uglavnom ujutro kad odvodi ćerku u školu. Ja živim odmah pored njih, u stambenoj zgradi, ali ih ne srećem tako često. Kada sam je prvi put videla, prišla sam joj i upoznala se s njom, rekla sam joj da smo prve komšije. Šta da vam kažem, vidi se da je kulturna žena, lepo vaspitana, nije nimalo uobražena i nadmena. Malo smo popričali, ja sam joj objasnila gde se šta nalazi u ovom kraju, ona je ljubazno zahvalila", rekla nam je jedna od komšinica ovog bračnog para.

Vlasnik obližnje prodavnice kaže da Bosiljčić i Tomaševićeva ne pazare kod njega, ali ih je viđao u kraju više puta.

"Ona je mnogo lepa i bez šminke, ista kao na televiziji, a Ivana sam samo jednom video. On je valjda često van Srbije. Ta kuća nije bila dugo na prodaju, mislim da su je odmah uočili i kupili čim je bivši vlasnik odlučio da je proda. Koliko sam čuo, kupili su je za 200.000 evra. To im je odlična investicija, blizu je centar grada, kuća je prostrana, imaju malo dvorište, blizu je osnovna škola. Inače, u kući pored njihove je živeo čuveni Ljubiša Samardžić Smoki, tako da smo mi ovde navikli da imamo poznate komšije. Na sreću, svi su veoma fini i ljubazni. I Jelena i Ivan mi deluju kao takvi", kazao je on.

Srušila se na bini

Jeleni Tomašević pozlilo je na koncertu, srušila se na kolena, a onda ju je Hitna pomoć prevezla do bolnice.

"Opština Bar obaveštava javnost da se pevačica Jelena Tomašević, čiji je koncert prethodno prekinut usled zdravstvenih tegoba, nakon ukazane lekarske pomoći oseća dobro.

Tokom nastupa, umetnici je pozlilo na bini, nakon čega je medicinski tim brzo reagovao i pružio joj neophodnu pomoć. Prema informacijama njenog tima, Jelenino zdravstveno stanje sada je stabilno.

Zahvaljujemo se Jedinici hitne medicinske pomoći Bar na brzoj i profesionalnoj reakciji, kao i doktorkama koje su se zatekle u publici i odmah pritekle u pomoć. Posebnu zahvalnost upućujemo publici na razumevanju i smirenosti."

