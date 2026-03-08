NAŠ GLUMAC (45) KAO OD MAJKE ROĐEN! Razveo se posle 17 godina braka, pa pozirao go u šiblju (FOTO)

Glumac Predrag Damnjanović (45) razveo se nakon 17 godina braka, a kako sada izgleda njegov život on pokazuje na mrežama gde često deli trenutke sa posla, ali i sa treninga.

On se dosta posvetio fizičkom izgledu, te neretko deli golišave slike na kojima ističe mišiće, međutim, sada je nadmašio samog sebe kada je pozirao skroz go. Predrag je na svom Instagramu objavio fotografiju na kojoj u šiblju pozira skroz go.

Ovo je iznenadilo njegove pratioce, a dok su jedni komentarisali da je u odličnoj formi, drugi su rekli da je preterao.

Smršao 11 kilograma

Peđa je o borbi sa kilažom otvoreno govorio, a jednom prilikom je otkrio kako je uspeo da smrša.

- Doručak mi je uvek lagan, jedem musli sa sirovim bademom i jezgrom koštica kajsije. Za ručak volim da pojedem supu, a najomiljenija mi je sa šitaki pečurkama. U ishranu sam ubacio himalajsku so, a običnu izbacio iz upotrebe. Mahom jedem namirnice bez glutena. Često spremam na pari ćuretinu, kukuruz i šargarepu, i to upotpunim šoljom kefira. Uveče ne jedem ništa teško, već pravim jela na vodi. Na primer, pojedem ćureći batak skuvan u vodi, a uz to spremim vitaminsku salatu. Gazirano ne pijem godinama, osim kisele vode.

Autor: Nikola Žugić