Ima li kraja bizarnim ispadima?! Selena Gomez bez blama ljubi prljava stopala muža koji se ne kupa i pita ga: Da li ti se sviđa?

Selena Gomez je poljubila stopalo svog supruga Benija Blanka tokom snimanja podkasta „Prijatelji čuvaju tajne“, a video je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama!

Pevačica i glumica Selena Gomez našla se u centru pažnje nakon što je poljubila stopalo svog supruga Benija Blanka u najnovijoj epizodi podkasta „Prijatelji čuvaju tajne“.

Neprijatan trenutak se dogodio tokom razgovora u dnevnoj sobi: Selena je sedela na podu, dok je Blanko bio na kauču sa stopalom naslonjenim na sto. Usred razgovora, Gomez se nagnula i poljubila mu drugi prst na nozi, što je izazvalo smeh u studiju.

„Da li vam se to sviđa?“, našalio se Blanko svojim kolegama voditeljima. Gomez ga je potom potapšao po stopalu i zamolio ga da „ne pravi scenu“.

„Ne, ne, nije mi se. Zapravo mi se svidelo. Osećao sam se zaista dobro. Mnogo te volim“, odgovorila je Blanko, dok je pevačica potom naslonila glavu na njegova stopala.

Zašto izbegava javno iskazivanje naklonosti

Kasnije u emisiji, Blanko je objasnio da obično izbegava javno iskazivanje naklonosti prema svojoj ženi. Kako je rekao, želi da Selena bude u prvom planu i da „blista“ kao nezavisna žena, pa se trudi da ne preteruje sa zagrljajima i poljupcima pred drugima.

Dodao je i da mu je njen gest u podkastu ulepšao dan.

Selena Gomez i Beni Blanko su u vezi od 2023. godine, verili su se godinu dana kasnije, a venčali su se u septembru 2025. na ceremoniji u Santa Barbari, u Kaliforniji.

Oštre reakcije na društvenim mrežama

Video je brzo počeo da kruži internetom i izazvao brojne komentare na X platformi. Mnogi korisnici su negativno reagovali, navodeći da im je scena „neprijatna“ za gledanje.

Neki su čak izrazili nadu da je u pitanju montaža ili snimak napravljen uz pomoć veštačke inteligencije, dok su drugi snimak nazvali „čudnim“ i „neukusnim“.

Autor: Nikola Žugić