AKTUELNO

Showbiz

Ima li kraja bizarnim ispadima?! Selena Gomez bez blama ljubi prljava stopala muža koji se ne kupa i pita ga: Da li ti se sviđa?

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: youtube/friendskeepsecrets ||

Selena Gomez je poljubila stopalo svog supruga Benija Blanka tokom snimanja podkasta „Prijatelji čuvaju tajne“, a video je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama!

Pevačica i glumica Selena Gomez našla se u centru pažnje nakon što je poljubila stopalo svog supruga Benija Blanka u najnovijoj epizodi podkasta „Prijatelji čuvaju tajne“.

pročitajte još

UDALA SE SELENA GOMEZ: Objavila prve fotografije sa svadbe i oduševila fanove! (FOTO)

Neprijatan trenutak se dogodio tokom razgovora u dnevnoj sobi: Selena je sedela na podu, dok je Blanko bio na kauču sa stopalom naslonjenim na sto. Usred razgovora, Gomez se nagnula i poljubila mu drugi prst na nozi, što je izazvalo smeh u studiju.

„Da li vam se to sviđa?“, našalio se Blanko svojim kolegama voditeljima. Gomez ga je potom potapšao po stopalu i zamolio ga da „ne pravi scenu“.

„Ne, ne, nije mi se. Zapravo mi se svidelo. Osećao sam se zaista dobro. Mnogo te volim“, odgovorila je Blanko, dok je pevačica potom naslonila glavu na njegova stopala.

pročitajte još

Osvanula emotivna poruka: Selena Gomez reagovala na veridbu Tejlor Svift!

Zašto izbegava javno iskazivanje naklonosti

Kasnije u emisiji, Blanko je objasnio da obično izbegava javno iskazivanje naklonosti prema svojoj ženi. Kako je rekao, želi da Selena bude u prvom planu i da „blista“ kao nezavisna žena, pa se trudi da ne preteruje sa zagrljajima i poljupcima pred drugima.

Dodao je i da mu je njen gest u podkastu ulepšao dan.

pročitajte još

Verila se Selena Gomez: Čestitke pljušte sa svih strana, na pevačicinoj ruci sija dijamantski prsten! (FOTO)

Selena Gomez i Beni Blanko su u vezi od 2023. godine, verili su se godinu dana kasnije, a venčali su se u septembru 2025. na ceremoniji u Santa Barbari, u Kaliforniji.

Foto: youtube/friendskeepsecrets

Oštre reakcije na društvenim mrežama

Video je brzo počeo da kruži internetom i izazvao brojne komentare na X platformi. Mnogi korisnici su negativno reagovali, navodeći da im je scena „neprijatna“ za gledanje.

Neki su čak izrazili nadu da je u pitanju montaža ili snimak napravljen uz pomoć veštačke inteligencije, dok su drugi snimak nazvali „čudnim“ i „neukusnim“.

pročitajte još

Selena Gomez i Kortni Kardašijan sa modnim dodatkom koji Srpkinje ne nose ni u kući - veliki povratak trenda iz devedsetih (FOTO)

Autor: Nikola Žugić

#Selena Gomez

#Selena Gomez ljubi mužu prljava stopala

#Selena Gomez ljubi stopala

#glumica

#pevačica

POVEZANE VESTI

Showbiz

UDALA SE SELENA GOMEZ: Objavila prve fotografije sa svadbe i oduševila fanove! (FOTO)

Domaći

MIRKA VASILJEVIĆ BEZ ŠMINKE I SA PAPILOTNAMA NA GLAVI: Video je HIT na društvenim mrežama (FOTO)

Showbiz

Verila se Selena Gomez: Čestitke pljušte sa svih strana, na pevačicinoj ruci sija dijamantski prsten! (FOTO)

Domaći

NE ODGOVARAM INTERNET PROSJACIMA: Stoji prekipelo, pa žestoko oplela! Svi se pitaju da li misli na kolege?

Showbiz

Bajkovite fotografije sa venčanja Selene Gomez: Njen suprug sve obelodanio (FOTO)

Domaći

Brenin sin Viktor objavio novu fotku, mamina koleginica mu komentarisala: Ljudi ne znaju koliko si bio razmažen