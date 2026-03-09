Netflix prekida svaku saradnju s Megan Markl: Prvo joj serija doživela fijasko, a sad stiže novi udarac

Megan Markl i princ Hari potpisali su 2020. godine ugovor s Netflixom vredan oko 100 miliona dolara, nakon što su napustili britansku kraljevsku porodicu.

Netflix je zvanično prekinuo saradnju s lajfstajl brendom "As Ever" Megan Markl, što je novi udarac za projekat koji je poslednjih meseci suočen s nizom problema. Kako saznaje Page Six, striming gigant odlučio je da se povuče iz partnerstva nakon što serija "With Love, Meghan", koja je pratila brend, nije nastavila život na platformi.

"Meganina strast prema uzdizanju svakodnevnih trenutaka na lep, ali jednostavan način inspirisala je stvaranje brenda 'As Ever' i drago nam je što smo učestvovali u oživljavanju te vizije", poručili su iz Netflixa.

Sličnu poruku poslali su i iz samog brenda. "Zahvalni smo Netflixu na partnerstvu tokom lansiranja i prve godine", rekao je portparol "As Evera", dodavši da je kompanija u međuvremenu značajno porasla.

Megan Markl i princ Hari potpisali su 2020. godine ugovor s Netflixom vredan oko 100 miliona dolara, nakon što su napustili britansku kraljevsku porodicu. U sklopu tog ugovora objavili su nekoliko projekata, uključujući dokumentarni serijal "Harry & Meghan" iz 2023, koji je bio veliki hit na platformi.

Međutim, kasniji projekti nisu postigli sličan uspeh. Dokumentarac "Polo" i lajfstajl serija "With Love, Meghan" nisu privukli značajniju pažnju publike.

Međutim, oba projekta navodno su zapela u razvoju, što dodatno dovodi u pitanje budućnost njihovog ugovora s Netflixom. "Tri godine razvoja za film poput ovog na Netflixu nije dobar znak", rekao je izvor iz Holivuda za Page Six.

Ni dokumentarac "Cookie Queens", koji su Markl i Hari predstavili u januaru na Sundance Film Festivalu, zasad nije pronašao distributera ni striming platformu. Problemi su se pojavili i s prodajom proizvoda iz brenda "As Ever", koji je Markl zvanično lansirala u aprilu 2025.

Prema ranijim navodima Page Sixa, predstavništvo Netflixa u Los Anđelesu bilo je prepuno neprodatih proizvoda brenda, uključujući tegle džema, sveće, vino i Meganine poznate posipe od latica cveća. "Ima jako mnogo viška robe", rekao je izvor.

Serija "With Love, Meghan", koju je Markl koristila i za promociju proizvoda iz brenda "As Ever", nije dobila treću sezonu zbog pada gledanosti, kako je Page Six ranije objavio. Prošlog avgusta objavljeno je da su Suseksovi produžili saradnju s Netflixom, ali za iznos "znatno manji" od prvobitnog ugovora.

Prema novom dogovoru, radili su na nekoliko projekata, među kojima su adaptacije popularnog romana Karli Fortune "Meet Me at the Lake" i ljubavne priče "The Wedding Date" autorke Džesmin Gilori. Netflix je, prema dostupnim informacijama, oko tri miliona dolara platio prava na ekranizaciju knjige "Meet Me at the Lake".

Projekti na čekanju

"Doživeli smo snažan i brz rast i 'As Ever' je sada spreman da stoji na svojim nogama. Pred nama je uzbudljiva godina i jedva čekamo da podelimo više."

Milionski ugovor

Dodali su i kako je plan od početka bio da Markl s vremenom nastavi da razvija brend samostalno. "Kako je i bilo zamišljeno, Megan će nastaviti da razvija brend i da ga vodi u novo poglavlje nezavisno, a radujemo se da pratimo kako će i dalje donositi radost u domove širom sveta", stoji u saopštenju.

"Njena emisija se nije nastavila, pa više nije imalo smisla nastaviti partnerstvo", rekao je izvor iz industrije za Page Six, aludirajući na seriju koja je trajala dve sezone. Netflix je u zvaničnoj izjavi naglasio da je upravo Meganina ideja bila pokretač projekta.

