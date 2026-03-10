Kažu da nije ni blizu Breda Pita, ali ima 'ono nešto': Već dugo se šuška da je on novi dečko Anđeline Džoli

Holivudska glumica Anđelina Džoli poslednjih godina vodi znatno mirniji i povučeniji život nego ranije. Nakon turbulentnog perioda u privatnom životu, glumica se uglavnom posvetila porodici, humanitarnom radu i novim filmskim projektima. Ipak, svaki njen javni korak i dalje privlači ogromnu pažnju svetskih medija, pa je tako i nedavni susret sa jednim kolegom ponovo pokrenuo brojne spekulacije.

Naime, Džoli je nedavno fotografisana na večeri u društvu francuskog glumca Luj Garel. Fotografije su se brzo proširile internetom i društvenim mrežama, a mnogi su odmah počeli da nagađaju da između njih postoji nešto više od prijateljstva.

Razlog za takve pretpostavke leži u činjenici da su njih dvoje nedavno sarađivali na filmu Couture, u kojem tumače ljubavni par. Kada se tome doda i njihov opušten razgovor tokom večere, nije bilo potrebno mnogo da mediji počnu da spekulišu o mogućoj romansi.

Filmska hemija koja je zbunila publiku

Film "Couture" predstavljen je publici na prestižnom Toronto International Film Festival, gde je izazvao veliko interesovanje filmskih kritičara i publike. U ovom projektu Anđelina Džoli i Luj Garel glume dvoje ljudi koji se zbližavaju kroz svet mode i umetnosti, a njihova emotivna priča nosi veliki deo radnje.

Njihova uverljiva gluma i prirodna hemija na ekranu ostavili su snažan utisak na gledaoce. Upravo zbog toga mnogi su počeli da se pitaju da li su se emocije sa filmskog seta možda nastavile i u privatnom životu.

Filmska industrija često je mesto gde se profesionalni odnosi pretvaraju u romantične veze, pa nije neobično što je javnost pomislila da bi i ovaj slučaj mogao biti jedan od takvih.

Brzo razjašnjenje

Ipak, ubrzo su stigle informacije koje su razbile glasine o navodnoj romansi. Prema pisanju portala TMZ, između Džoli i Garelja ne postoji ljubavna veza.

Izvori bliski glumcima navode da su oni jednostavno dobri prijatelji koji imaju i zajednički krug poznanika u filmskoj industriji. Njihova večera bila je samo neformalno druženje nakon zajedničkog rada na filmu.

Dodatni razlog zbog kog su glasine brzo demantovane jeste i činjenica da je Luj Garel već godinama u stabilnom braku sa francuskom manekenkom i glumicom Leticija Kasta. Njih dvoje su se venčali 2017. godine i važe za jedan od diskretnijih parova evropske umetničke scene.

Težak razvod koji je trajao godinama

Dok su mediji nagađali o njenom privatnom životu, Anđelina Džoli je zapravo godinama bila fokusirana na jednu od najdužih i najkompleksnijih pravnih bitaka u Holivudu – razvod od bivšeg supruga Bred Pit.

Džoli je zahtev za razvod podnela još 2016. godine, a proces koji je usledio trajao je gotovo osam godina. Tokom tog perioda vodile su se brojne pravne rasprave oko starateljstva nad decom, finansijskih pitanja i zajedničke imovine.

Konačan sporazum postignut je tek u decembru 2024. godine, čime je formalno okončano jedno od najpoznatijih i najpraćenijih razdvajanja u svetu slavnih.

Tokom svih tih godina, Džoli je u više navrata naglašavala da joj je najvažnije da zaštiti svoju decu i obezbedi im stabilan život uprkos medijskoj pažnji. Ona i Pit imaju šestoro dece, a porodica je često bila u centru javnih rasprava tokom razvoda.

Posebnu pažnju privukla je odluka neke od njihove dece da se odreknu očevog prezimena. Najstariji sin Medoks Džoli nedavno je i zvanično prestao da koristi prezime Pit. On je inače radio kao asistent režije upravo na filmu Couture, na kojem je sarađivao sa svojom majkom.

Slično su ranije učinila i njegova braća i sestre, što je dodatno podstaklo spekulacije o narušenim odnosima unutar porodice.

Razlozi koji nikada nisu javno objašnjeni

Iako su mediji mnogo pisali o toj temi, porodica nikada nije javno govorila o razlozima zbog kojih su neka od dece odlučila da promene prezime. Uprkos brojnim nagađanjima, ni Anđelina Džoli ni Bred Pit nisu detaljno komentarisali te odluke.

Mnogi ipak veruju da su one povezane sa dugotrajnim i emotivno iscrpljujućim razvodom koji je trajao godinama i koji je, bez sumnje, ostavio trag na sve članove porodice.

Novi život daleko od skandala

Danas Anđelina Džoli pokušava da vodi mirniji život nego ranije. Fokusirana je na filmske projekte, humanitarni rad i vreme koje provodi sa decom. Iako je njen privatni život i dalje pod budnim okom javnosti, čini se da glumica sve više bira diskretnost i stabilnost.

Autor: N.B.