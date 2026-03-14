Prvo mu priredila hladan tuš, a sad mu nabija rogove? Devojka Toma Kruza uslikana sa nepoznatim muškarcem u hotelu!

Mnogo puta smo čitali o tome da je Tom bio taj koji je ostavljao devojke, a sad se čini da mu se vraća sve poput bumeranga.

Kubanska glumica Ana de Armas ovih dana boravi u Parizu, gde prisustvuje događajima u okviru Nedelje mode. Kao i uvek, privukla je veliku pažnju fotografa, ali ovog puta, ne samo zbog besprekornog stila, već i zbog misterioznog muškarca s kojim je viđena.

Fotografija je odmah postala viralna i pokrenula je spekulacije o novoj ljubavi nakon njenog često komentarisnog odnosa sa Tomom Kruzom.

Glumica je fotografisana ispred hotela u elegantnoj kombinaciji koja je savršeno spojila poslovni i opušteni stil.

Nosila je crno prugasto odelo, koje je uklopila sa braon majicom i patikama, stvarajući autfit idealan za poslovni sastanak ili neformalni izlazak u gradu.

Sa njom je bio Troi Bejli, a paparaci su ih snimili dok su zajedno napuštali hotel. Ipak, prema pisanju stranih medija, Bejli je agent i menadžer, pa je vrlo moguće da je u pitanju bio poslovni sastanak, a ne romantični susret.

Zvezda Nedelje mode u Parizu

Ana de Armas je istog dana prisustvovala i reviji modne kuće Louis Vuitton, sa kojom godinama sarađuje. Za ovu priliku odabrala je modernu i upečatljivu kombinaciju, belu haljinu neobične siluete, sa ležernim gornjim delom i naglašenim strukom.

Stajling je upotpunila prozirnim naočarima za sunce, crnim salonkama i elegantnom crnom torbom, još jednom potvrdivši status modne ikone.

Šta se desilo sa Tomom Kruzom?

Prošle godine Ana de Armas često je povezivana sa Tomom Kruzom, nakon što su više puta viđeni zajedno. Njihova priča počela je u februaru, a tada su kružile glasine da rade na zajedničkom filmskom projektu.

Iako njih dvoje nikada nisu zvanično potvrdili vezu i govorilo se da imaju mentorski odnos, tokom meseci su viđani na zajedničkim putovanjima.

Među njima su bili i odmor na Majorci, kao i izlazak u Vermontu, gde su paparaci zabeležili trenutak u kojem držeći se za ruke šetaju zajedno, što je dodatno podgrejalo glasine o romansi.

Prema pisanju američkih medija, odnos je počeo da se hladi u oktobru prošle godine. Izvori bliski glumici tvrdili su da je upravo ona odlučila da uspori stvari jer su se događaji razvijali prebrzo.

- Uživala je u njegovom društvu i bilo joj je zabavno sa njim - rekao je tada jedan izvor. - Jedna od stvari koje su je najviše privlačile kod njega bila je to što ju je podržavao u svemu što želi da radi.

Za sada nije poznato da li je muškarac sa kojim je viđena u Parizu novi partner ili samo poslovni saradnik. Ipak, jedno je sigurno, Ana de Armas gde god da se pojavi, uspeva da izazove veliku pažnju javnosti.

Autor: Nikola Žugić