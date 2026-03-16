Sad ga još više volim! Najpoželjniji neženja poveo mamu na dodelu Oskara i sve oduševio: Morao sam. Obećao sam (VIDEO)

Odluka Džejkoba Elordija da na svečanost povede majku podstaknuta je obećanjem koje joj je dao kao dečak, sanjajući da će jednog dana biti nominovan za Oskara.

Iako trenutno važi za najpoželjnijeg neženju u Holivudu, australijski glumac Džejkob Elordi je osvojio dodatne simpatije javnosti nakon što je na dodelu Oskara kao pratnju doveo svoju majku Melisu. Majk i sin su snimljeni u zagrljaju dok su pozirali fotografima na crvenom tepihu uoči 98. dodele Oskara.

Ispunjeno obećanje iz detinjstva

Elordijeva odluka da na svečanost povede majku podstaknuta je obećanjem koje joj je dao kao dečak, sanjajući da će jednog dana biti nominovan za Oskara."Povešću mamu", rekao je u januaru gostujući u emisiji "Jimmy Kimmel Live". "Obećao sam joj to kad sam imao 15 godina, tako da moram da održim reč."

Objasnio je da ga majka ne samo godinama bodri, već nikada nije sumnjala da će uspeti. "Moja mama je sve vreme potpuno verovala u mene", rekao je.

Što se tiče toga kako bi se mama snašla na događaju prepunom zvezda, Elordi je tada priznao da, iako je njegova mama obično kul u blizini slavnih osoba, on planira da požuri s njom ako se sretnu licem u lice s jednim određenim glumcem. "Džon Travolta", rekao je, našalivši se da će morati da je "otprati u susednu sobu" ako uoči tog glumca.

Oskar mu je izmakao

Za 28-godišnjeg glumca iz Kvinslenda ovo je umalo bila noć za pamćenje. Ipak, u kategoriji za najboljeg sporednog glumca izgubio je od Šona Pena, zvezde filma "Jedna bitka za drugom". Da je pobedio, Elordi bi postao prvi australijski glumac koji je osvojio Oskara nakon Hita Ledžera, koji je nagrađen posthumno 2009. godine.

Jacob Elordi brought his mom as his date to the Oscars 😭❤️‍🩹 pic.twitter.com/fWlZjP001h — Pop Hive (@thepophive) 16. март 2026.

Obožavatelji oduševljeni

Nakon što su se fotografije majke i sina proširile društvenim mrežama, obožavatelji su brzo istakli njihove zajedničke gene. "Vidi se odakle mu visina", komentarisao je jedan korisnik. "Način na koji gleda svoju mamu", napisao je drugi. Jedna osoba je dodala: "Sad ga još više volim, on je divan sin!"

Autor: Nikola Žugić