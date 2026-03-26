Umro sin vlasnika Revlona: Imao je samo 15 godina

Umro je Oskar, sin milijardera Ronalda Perelmana, u 16. godini. Tragična vest potresla je porodicu, a uzrok smrti još nije zvanično potvrđen!

Sin poznatog američkog investitora i filantropa Ronalda Perelmana i psihijatrice dr Ane Čepmen umro je u 16. godini, prenose strani mediji. Tragična vest potresla je porodicu, a prema dostupnim informacijama, dečak je preminuo u utorak uveče na ostrvu Sent Marten.

Kako se navodi, smrt mladog Oskara posledica je dugotrajnog zdravstvenog problema, iako tačan uzrok smrti nije zvanično potvrđen. Predstavnik porodice odbio je da komentariše ovaj gubitak.

Oskar je bio sin Ronalda Perelmana, milijardera i vlasnika kompanije "Makendruz end Forbs", i njegove supruge dr Ane Čepmen. Par se venčao 2010. godine, a iste godine su dobili sina putem surogat majčinstva.

U to vreme, dr Čepmen je za medije izjavila:

- Imali smo dosta izazova na putu do ovog trenutka i oboje smo presrećni.

Bliski izvori opisuju Oskara kao izuzetno inteligentnog i toplog dečaka.

"Bio je ljubazno i pametno dete. Veoma pametan, bio je tatin sin", rekao je jedan izvor, prenosi Blic žena.

Dve godine kasnije, 2012, Perelman i Čepmen su dobili još jedno dete, takođe putem surogat majčinstva.

Ko je Ronald Perelman

Ronald Perelman je tokom osamdesetih godina stekao ogromno bogatstvo kroz investicije, a najpoznatiji je po ulaganju u kozmetički brend "Revlon". Danas važi za jednog od najuticajnijih filantropa u Njujorku.

Njegove donacije obuhvataju brojne zdravstvene i obrazovne institucije, uključujući odeljenja hitne medicine i dermatologije pri medicinskom centru NYU Langon, kao i Institut za srce u bolnici Njujork Prezbiterijan i Centar za reproduktivnu medicinu pri Vajl Kornel medicinskom koledžu.

U trenutku kada je postao otac Oskara, izvori su govorili: "Beba je nešto što su oboje dugo želeli. Prijatelji kažu da nikada nisu videli Ronalda srećnijeg."

Perelman iza sebe ima nekoliko brakova i veliku porodicu. Sa prvom suprugom Fejt Golding ima četvoro dece: Stivena, Džoša, Houp i Debru. Iz braka sa pokojnom Klaudijom Koen ima ćerku Samantu, dok je sa trećom suprugom Patrišom Daf dobio ćerku Kejli. Bio je u braku i sa glumicom Elen Barkin, ali su se razveli 2006. godine.

Autor: Nikola Žugić