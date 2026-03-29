Sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana, već ideš da pevaš: Darko Lazić otkrio na kakve osude nailazi nakon smrti brata Dragana

Iako je duboko pogođen tugom, Darko je morao da nastavi da peva. Suočava se sa osudama na društvenim mrežama što nastavlja da radi, ali ističe da mora prehraniti tri porodice.

Folker Darko Lazić izgubio je rođenog brata Dragana Lazića u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 11. marta. Darko je sada priznao sa čime se suočava i kakve poruke dobija.

- Ne znam šta bih ti rekao... Prihvatio sam to, jednostavno... Život ide dalje, a nažalost ponekad život nije fer, ali moj posao je da pevam i morao sam da nastavim da pevam. Pritom, znam da prvi on ne bi želeo da prekinem da pevam. Nešto sam skoro pročitao, da su ljudi počeli uveliko da komentarišu nešto, kao, "sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana, već ideš da pevaš...". Samo sam u sebi pomislio, pa čekajte, ljudi, imate li vi malo respekta i da napišete tako nešto? Ipak ja moram da izdržavam i tri porodice - rekao je Darko i istakao da je da sada mora da bude jak kako zbog svoje porodice, tako i zbog porodice pokojnog brata.

- Ja sam morao da budem jak, jer sam ja ostao sam sa njima. Kada vide mene da padnem, onda i oni još više padnu u depresiju i tugu. Maksimalno se trudim da i njih ohrabrim i ojačam, tu sam da podignem tu kulu koja je srušena. Koliko toliko da pokušam da zamenim njegovo mesto i da popunim tu prazninu, jer ipak sam ja ostao kao, ajde da kažem, glava porodice. Moram da se brinem o toj deci, o majki, snajki... On nije bio sam. Imao je i ima mene, ja ću biti tu za njega, a on je uz mene i daje mi snagu.

Pesma posvećena Draganu

Podsetimo, folker je nedavno na svom profilu podelio pesmu koja je posvećena njegovom bratu, a stihovi su sve rasplakali.

- Ode mi brate bez pozdrava, bio si Dragane anđeo u svemu, čuvaće te Darko od zaborava, uze nam te Bog da služiš njemu. Tuga i bol ispuniše srce moje, između života i smrti linija je tanka, ostaše bez tebe devojčice tvoje, supruga Ivana i naša majka Branka. Voleo si život, prelepo pevao, voleo pecanje, motori ti bili u duši... 32 godine o lepom životu si snevao, greota brate smrt te prerano sruši. Drhtao od tuge, za tobom sve pore, kako da nastavim kada boli jako, sa ocem našim Milanom si gore, voleće vas dok živi vaš Darko. S tobom se otkinuo i deo mene, na mojoj duši su beskrajne rane, čuvaću te u srcu i sve uspomene i voleti dok živim brate Dragane. Nedostajaćeš mi na životnoj cesti, jednog dana ćemo se opet sresti - glasili su stihovi pesme.

Autor: A.Anđić