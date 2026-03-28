Sve ostalo je mučenje... Anastasija puca od sreće u braku sa Gudeljom, a ovo je za nju ISTINSKA LJUBAV

Anastasija Ražnatović, ćerka Svetlane Cece Ražnatović, izazvala je reakcije na društvenim mrežama objavom na Instagramu, gde je podelila poruku o ljubavi.

U objavi je istakla stav da se ljubav zasniva na međusobnom prihvatanju i slobodi da oba partnera budu ono što jesu, uz zaključak koji je privukao posebnu pažnju.

- Ako dozvoliš drugome da bude ko jeste, i on dozvoli tebi da budeš ko ti jesi, to je ljubav. Sve ostalo je mučenje - piše u objavi.

U javnosti se često govori i o njenom privatnom životu sa suprugom, fudbalerom Nemanja Gudelj, sa kojim je nakon venčanja započela zajednički život u Španiji. Kako je ranije navela, brzo se prilagodila novom okruženju i naučila jezik.

- Bila sam prinuđena u Sevilji da pričam na španskom, jer niko ne priča engleski. Nije mi bilo teško da naučim, imala sam predznanje iz telenovela. Mama mi najviše nedostaje, nas dve smo jako vezane. Mi smo kao najbolje drugarice, i sve što mi se desi prvo njoj javim - rekla je Anastasija nedavno.

Podsetimo, Ceca se nedavno otakla odnosa sa zetom Nemanjom Gudeljom.

- Ne znam, ja nisam stvarno posesivna, zato ja stalno zadirkujem koleginice na taj način. Valjda zato što ja to nikad nisam bila. Nikada nisam bila luda tašta i da zet ima fobiju od mene. Mene moj zet obožava. Da se ja mešam i zvocam njima i da imam svoj stav i mišljenje o svemu i svačemu ili tako za snajku... Ja nemam taj čip, imam svoj život i pustila sam svoju decu da žive svoje živote jer njima i pripadaju njihovi životi - otkrila je Ceca Ražnatović za Blic.

Autor: D. T.