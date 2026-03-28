Filip je Prijovićkin najveći hit napisao za nekog drugog: Ovaj muškarac trebalo je snimi Sve po starom

Pesma "Sve po starom“ Aleksandre Prijović danas ima 58 miliona pregleda na Jutjubu, ali malo ko zna da je ovaj veliki hit koji je napisao njen suprug Filip Živojinović, bio namenjen nekom drugom.

Aleksandra, koja je poput još nekih pevačica počela da snima vlogove, nikada nije krila koliko je emotivno vezana za pesmu „Sve po starom“. Ipak, na jednom od koncerata je otkrila da ova numera nije bila namenjena njoj.

Ovaj hit uradio je Prijin suprug i to za Leksington bend. Međutim, završila je kod Aleksandre.

- Pesma "Sve po starom“ pisana je za Bokija - rekla je Prija na jednom koncertu i obratila se pevaču popularne grupe.

- Boki, samo da ti kažem, kakve vi pesme imate, pa valjda i ja zaslužujem jednu ovakvu.

Iako je pesma bila namenjena Bojanu iz Leksington benda, na kraju je završila kod Prije i postala veliki hit.

Bojanova supruga dodatno je podgrejala priču kada je podelila snimak sa Aleksandrinog koncerta uz poruku:

- Nije kome je rečeno, već kome je suđeno.

Autor: D. T.