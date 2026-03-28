Dirljivi snimak prvog nastupa Darka Lazića nakon smrti brata: Posvetio mu posebnu emociju, sve vreme se borio s emocijama (VIDEO)

Darko Lazić, koji je izgubio rođenog brata Dragana Lazića pre 25 dana u saobraćajnoj nesreći, imao je prvi nastup u dvorani Golovec u Celju.

Darko je skupio snage i zapevao na bini. Darko Lazić je bio u sivom odelu, a na bini mu je podršku pružila kuma Andreana Čekić.

Pevač je svaku reč pesma pevao sa posebnom emocijom. Lazić je u jednom trenutku otpevao pesmu Sinana Sakića "Nije sreća u bajkama", koju je posvetio pokojnom Draganu jer je voleo tu pesmu.

Podsetimo, Darko Lazić nakon tragedije preuzeo je na sebe da izdržava tri porodice i o tome je pričao u emotivnoj ispovesti.

- Ne znam šta bih ti rekao... Prihvatio sam to, jednostavno... Život ide dalje, a nažalost ponekad život nije fer, ali moj posao je da pevam i morao sam da nastavim da pevam. Pritom, znam da prvi on ne bi želeo da prekinem da pevam. Nešto sam skoro pročitao, da su ljudi počeli uveliko da komentarišu nešto, kao, "sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana, već ideš da pevaš...". Samo sam u sebi pomislio, pa čekajte, ljudi, imate li vi malo respekta i da napišete tako nešto? Ipak ja moram da izdržavam i tri porodice - počeo je Darko.

Kaže, da može brata da vrati, više ne bi ni zapevao.

- Najradije, kad bih znao da mogu da ga vratim, ne bih nikad više u životu zapevao. Ali, moja publika od mene očekuje da pevam i prvi on bi bio ljut kad bi znao da ne pevam, a on je uz mene uvek i gleda nas sa lepšeg mesta. On je uz mene, u mom srcu, večeras ću i prvi put pevati za njega, i do kraja života - istakao je Darko za Telegraf.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

On je nekoliko sati nakon smrti brata izašao pred medije koji su bili okupljeni u blizini njegove kuće. Ističe da razume da je i to posao, te da je doneo odluku da da izjavu iz poštovanja i vaspitanja.

- I to je posao. Mediji su došli tu zbog posla... Ja sam skupio malo snage i, iz poštovanja prema medijima, iako nisu ispali fer, većina, neću da imenujem, ali nisu pokazali ni malo respekta. Ali, ja sam... Čovek je veliki onoliko koliko zna da prašta, tako da, ja sam iz poštovanja i mog kućnog vaspitanja izašao i dao kratku izjavu, koliko sam imao snage. Smatram da je to bilo u redu - kazao je Lazić.

Autor: D. T.