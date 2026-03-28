VRATIO SE JER MORA, A NE JER MU JE LAKO! Kaća javno podržala Darka nakon koncerta: Svi koji ga osuđuju nadam se da nikad neće... (VIDEO)

Darko Lazić nastupi je prvi put posle smrti rođenog brata Dragana Lazića, koji je stradao 11. marta u saobraćajnoj nesreći.

Pevač je naišao na mnoge osude jer se veoma brzo vratio poslu, a njegova supruga Katarina Lazić se oglasila na društvenim mrežama i poručila mu koliko je ponosna na njega.

- Nije se vratio jer mu je lako. Vratio se jer mora - zbog svoje dece, zbog porodice, zbog odgovornosti koju nosi. I pored svega, ostao je dostojanstven i profesionalan, poštujući svoju publiku i svoj posao. Ponosna sam na njegovu snagu. A svi koji osuđuju, nadam se da nikada neće morati da razumeju ovakvu situaciju - napisala je Katarina, a na njenu objavu se nadovezala i Ana Sević.

- Kolika jačina je potrebna za ovo… Svaka ti čast - napisala je Ana.

