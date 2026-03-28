Haos u Sarajevu zbog Čolinog koncerta: Organizator prodao više karata od kapaciteta, stotine ljudi izvisilo?!

Pop zvezda Zdravko Čolić održao je prethodne noći, 27. marta, prvi od pet unapred zakazanih koncerata u sarajevskoj Zetri, a na društvenim mrežama šire se negativne reakcije pojedinaca.

Očekivano, vladalo je veliko interesovanje, samim tim i gužve, a na društvenoj mreži "Iks" jedna korisnica požalila se da nije uspela da prisustvuje koncertu, iako je imala kupljenu kartu.

- Zahvaljujući sramotnoj organizaciji Čolinog koncerta, stotinama ljudi, uključujući i prijateljicu i mene, nakon 2 i po sata čekanja u redu na snegu, na ulazu nije bilo dozvoljeno ući, jer su "kapaciteti prepunjeni". Više od 2 sata ljudi su se smrzavali, nekima je i pozlilo - napisala je ona i dodala:

- Umesto da sad pevam i plešem okružena dobrom energijom, na putu sam kući jedva držeći telefon dok ovo kucam, jer ruke ne osećam - napisala je ona.

Oglasili se organizatori

Organizatori Čolinog koncerta oglasili su se saopštenjem u kom su istakli da je važno da svi posetioci koncerta dođu na vreme, te da poštuju procedure.

"Poštovani posetioci,

zbog izuzetno velikog interesovanja i dolaska velikog broja neposredno pred početak koncerta ljudi, večeras su zabeležene značajne gužve na ulazima u Zetru. Napominjemo da su svi ulazi otvoreni na vreme, te da se ulazak odvijao u skladu sa unapred definisanim planom i kapacitetima.

Ulazi se svaki koncertni dan otvaraju u 18h, dok je početak koncerta planiran u periodu 20:15 - 20:30h, što ostavlja više nego dovoljno vremena za pravovremeni ulazak bez zadržavanja. Kako bismo sutra izbegli iste situacije, važno je da se svi pridržavate sledećih uputa:

Dođite na vreme - dolazak neposredno pred početak koncerta neminovno dovodi do gužvi i zadržavanja

Unapred pripremite ulaznice i lične stari kako biste ubrzali kontrolu.

Striktno pratite upute osoblja na ulazima - svako odstupanje dodatno usporava proces.

Koristite isključivo mapu ulaza i sektora koju smo objavili i jasno označili na licu mesta - standardne oznake dvorane nisu u upotrebi za ovaj događaj.

Takođe, podsećamo da vremenski uslovi u regionu mogu uticati na dinamiku dolaska, te je dodatno važno planirati dolazak ranije.

Posebno naglašavamo da pokušaj unošenja nedozvoljenih predmeta (oštri predmeti, oružje, kišobrani, parfemi, dezodoransi, staklena ambalaža i slično) značajno usporava kontrole i stvara dodatne gužve. Naš cilj je efikasan i siguran ulazak za sve posetioce, a uz vašu saradju, to je u potpunosti ostvarivo.

Hvala na razumevanju", piše u objavi organizatora.

Autor: D. T.