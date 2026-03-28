Jezive sudbine članova grupe Novi fosili: Prva pevačica imala infarkt pred decom, muž Sanje Doležal umro na njen rođendan

Novi fosili bili su jedna od omiljenih grupa bivše Jugoslavije, a tragične sudbine muzičara koji su je činili nalik su filmovima.

Jedan od osnivača i dugogodišnji član Novih fosila Marinko Colnago preminuo je u 83. godini posle kraće i teške bolesti.

Nažalost, on je peti član Novih fosila koji više nije među živima. Pre njega preminuli su Rajko Dujmić, Slobodan Moka Momčilović, suprug Sanje Doležal Nenad Šarić i prva pevačica grupe Đurđica Barlović.

Rajko Dujmić, preminuo je u avgustu 2020. godine u 66. godini od posledica teške saobraćajne nesreće. On je treći član jednog od najpopularnije grupe na prostoru bivše Jugoslavije koji nas je napustio u avgustu.

Prvo je Slobodan Moka Momčilović (43) prerano napustio ovaj svet 1985. Bio je osnivač benda, on je doveo Dujmića i dopustio mu da počne da piše pesme, od kojih su mnoge i danas hitovi te grupe.

Moka je preminuo 7. avgusta, baš na Rajkov rođendan, ali nema pouzdane informacije o uzroku njegove smrti. Pretpostavlja se da je u pitanju infarkt.

Umrla pred decom

I prva pevačica popularne postave, Đurđica Barlović, naprečac je umrla. Grupu je napustila 1983. da bi se posvetila odgajanju dece, a povremeno je objavljivala singlove i ploče, koji su imali uspeha kod publike. Javnost je bila šokirana kada je 26. avgusta 1992. objavljena vest da je Đurđica preminula. Tog dana je bila sa sinovima na plaži na Pagu, kada joj je pozlilo i trajektom je prebačena u bolnicu u Zadar. Nakon nekoliko sati je umrla na internom odeljenju od posledica akutnog infarkta srca izazvanog trombozom desne koronarne arterije, u 42. godini života. Dujmić, koji je s njom bio blizak do smrti i pisao joj pesme, ispričao je jedan neobičan detalj koji se dogodio kobnog dana.

- Đurđica je bila čvrstog i stabilnog zdravlja. Zato me je i iznenadio njen prerani odlazak. Tog dana kada je umrla, verovali ili ne, svi satovi u mom stanu su stali, a kasnije sam čuo tu tužnu vest - ispričao je Rajko svojevremeno. Barlovićeva je kao član Novih fosila otpevala vanvremenske hitove poput "E moj Saša", "Plava košulja", "Šuti, moj dečače plavi" i drugih.

Osim njih troje, i Nenad Šarić je preminuo iznenada u 64. godini. Bio je bubnjar Novih fosila i suprug Sanje Doležal, pevačice koja je nasledila Đurđicu u bendu. Šarić je umro od moždanog udara 3. maja 2012. godine, a sahranjen je šest dana kasnije, na rođendan svoje supruge.

Autor: D. T.