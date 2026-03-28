Ti si mi domaćin u Beogradu! Saša Matić iznenadio publiku na koncertu Jakova Jozinovića: Pred tobom je VELIKA PRIČA

Beogradski Sava centar sinoć je bio epicentar vrhunske emocije i muzike, ali i iznenađenja koje će se dugo prepričavati. Na koncertu mladog i sve popularnijeg Jakova Jozinovića, publika je doživela trenutak za pamćenje kada se na sceni pojavio jedan od najvećih regionalnih izvođača Saša Matić.

U trenutku kada su se prva svetla prigušila, a taktovi poznate melodije počeli da odzvanjaju dvoranom, publika je shvatila da sledi nešto posebno. Saša Matić izašao je na binu uz gromoglasan aplauz i ovacije, a atmosfera je u sekundi dostigla vrhunac.

Njih dvojica zajedno su izveli emotivnu numeru, koju je publika pevala uglas od prvog do poslednjeg stiha. Energija na sceni bila je snažna, gotovo opipljiva spoj iskustva i mladalačke energije pokazao se kao pun pogodak.

Jakov Jozinović nije krio oduševljenje što je upravo Saša Matić bio njegov gost iznenađenja:

- Ovo je za mene velika čast. Saša je umetnik uz kog sam odrastao i neko ko me je inspirisao da se bavim muzikom - rekao je Jakov pred publikom.

Sa druge strane, ni Saša Matić nije krio emocije zbog ovog susreta i nastupa pred beogradskom publikom.

- Jakove, ja sam tebi bio domaćin u Zagrebu, a sada si ti meni domaćin u Beogradu. To je ono najlepše u ovom poslu što se poštovanje i emocija vraćaju. Večeras sam ovde kao gost, ali i kao prijatelj, jer prepoznajem u tebi iskrenu emociju i ogromnu želju. Publika to vidi i oseća, i zato verujem da je pred tobom velika priča - poručio je Matić.

Publika je svaki njihov zajednički trenutak nagradila dugotrajnim aplauzima.

Autor: D. T.