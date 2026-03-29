'Nije trebalo da peva do 40 dana' Svastika Darka Lazića odbrusila ljudima koji osuđuju pevača: Obriši zadnjicu svojim mišljenjem

Pevač Darko Lazić održao je prvi nastup nakon tragične smrti svog brata Dragana Lazića!

Darko sada izdržava tri porodice, međutim, ljudi su sebi dali za pravo da pišu koje kakve komentare. Ljudi su pisali kako je Darko trebalo da ispoštuje 40 dana žalosti, dok su mu drugi pružili neizmernu podršku.

Na jedan komentar korisnice društvenih mreža, koja je pisala da Darko ne treba da peva 40 dana nakon tragedije, odgovorila je Lazićeva svastika, sestra njegove žene Katarine.

- Evo ja ću da kažem, nije trebao do 40 dana. To je nešto što mi nismo izmislili tih 40 dana, već otkad je sveta i veka - napisala je jedna korisnica, a onda se druga nadovezala:

- A ko je izmislio? - pitala je.

- Ko te je pitao za mišljenje da li je on trebao ili ne, to je njegova odluka?! Uzmi obriši zadnjicu tim svojim mišljenjem, za to je jedino i korisno - odbrusila joj je Tijana.

Darko: "Moram da ostanem jak zbog porodice"

- Ne znam šta bih ti rekao... Prihvatio sam to, jednostavno... Život ide dalje, a nažalost ponekad život nije fer, ali moj posao je da pevam i morao sam da nastavim da pevam. Pritom, znam da prvi on ne bi želeo da prekinem da pevam. Nešto sam skoro pročitao, da su ljudi počeli uveliko da komentarišu nešto, kao, "sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana, već ideš da pevaš...". Samo sam u sebi pomislio, pa čekajte, ljudi, imate li vi malo respekta i da napišete tako nešto? Ipak ja moram da izdržavam i tri porodice - rekao je Darko i istakao da je da sada mora da bude jak kako zbog svoje porodice, tako i zbog porodice pokojnog brata.

- Ja sam morao da budem jak, jer sam ja ostao sam sa njima. Kada vide mene da padnem, onda i oni još više padnu u depresiju i tugu. Maksimalno se trudim da i njih ohrabrim i ojačam, tu sam da podignem tu kulu koja je srušena. Koliko toliko da pokušam da zamenim njegovo mesto i da popunim tu prazninu, jer ipak sam ja ostao kao, ajde da kažem, glava porodice. Moram da se brinem o toj deci, o majki, snajki... On nije bio sam. Imao je i ima mene, ja ću biti tu za njega, a on je uz mene i daje mi snagu.

