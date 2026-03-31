Selin Dion se vraća na scenu posle četiri godine borbe! Ulaznice za koncerte rasprodate!

Selin Dion je najavila je veliki povratak na muzičku scenu, četiri godine nakon što joj je dijagnostikovano neizlečivo stanje koje je uticalo na njen glas i sposobnost hodanja, piše BBC.

Muzička diva će održati deset koncerata u pariskoj La Défense Areni u septembru i oktobru. Najava je stigla na njen 58. rođendan. U poruci na Instagramu Dion je povratak nazvala "najlepšim darom u životu”.

- Tako sam spremna za ovo. Osećam se dobro, snažno, uzbuđeno, naravno i pomalo nervozno.

Govoreći o zdravlju, dodala je:

- Odlično sam, brinem o svom zdravlju, osećam se dobro. Ponovo pevam, čak i malo plešem. Ali moram da vam kažem nešto jako važno: tokom ovih poslednjih godina, svaki dan osećala sam vaše molitve i podršku, vašu dobrotu i ljubav. Zahvalna sam svima vama. Jedva čekam da vas ponovo vidim.

Velika potražnja za ulaznicama

Dion, jedna od najprodavanijih izvođačica svih vremena, nije nastupala uživo od koncerta u Njujorku 8. marta 2020.

Njena turneja Courage prekinuta je zbog pandemije koronavirusa, a kasnije je morala da otkaže sve buduće nastupe zbog zdravstvenih razloga.

Ulaznice kreću u prodaju 7. aprila, a očekuje se ogromna potražnja. Fanovi mogu da se registruju putem zvanične stranice od 31. marta.

Planovi o povratku procurili su prošle nedelje, a ubrzo su se u Parizu pojavili plakati s njenim stihovima. U ponedeljak uveče Ajfelov toranj je zasvetleo porukom "Paris, je suis prêt” (Pariz, spremna sam), uz pesme poput "I‘m Aliv"e i "Encore Un Soir".

Podsetimo, Selin Dion je u decembru 2022. objavila da pati od sindroma ukočene osobe. Stiff Person Syndrome (SPS) je neurološka bolest koja uzrokuje grčeve mišića i može da utiče na pokretljivost. Pogađa oko 8.000 ljudi u svetu i nema leka.

