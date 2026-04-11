UŠLA JE U STUDIO SA FLAŠOM VISKIJA ISPOD RUKE, DIGLA JE NOGE NA STO! Žika iz Zane o susretu sa Marinom Tucaković: Tada mi je pozlilo...

Ceca, Jelena i Žika Živanović iz grupe "Zana" prisetili su se susreta i saradnje sa Marinom Tucaković, ženom koja je ostavila neizbrisiv trag u njihovim životima i karijerama.

Na Cecino pitanje kako ju je Marina pronašla, Jelena se prisetila svojih početaka:

- Ja sam prvo upoznala Marinu i Futu, pa tek onda Žiku. Radila sam Zdravku Čoliću prateće vokale. Brega je producirao Čolu, mesecima smo to radili. Onda je Brega otišao kod Marine koja mu je rekla da grupa ‘Zana’ traži pevačicu. Ja sam tada imala 19 godina. Tako sam ja prvo srela Marinu. Nisam bila sigurna da li mogu. Dala mi je Žikin broj i ja se danima nisam javljala. Ja sam posle otišla i prvo što sam pitala je kako da se ponašam - rekla je Jelena.

Žika je, sa druge strane, opisao svoj prvi susret sa Marinom kao potpuno nesvakidašnje iskustvo:

- Divne smo trenutke provodili kod te žene. Ja sam imao 20 godina kad sam je upoznao. Mi smo radili neku pesmu u Radio Beogradu. Dali su nam tada jedan termin za dve pesme, oko tri sata. U jednom trenutku ulazi devojka sa bundom, flaša viskija ispod ruke. Digla ona noge obe na sto, a mikseta je koštala oko milion i po dolara. Ja sam mislio da je direktorka radija. Ona nas pitala ko je ovde glavni. Pozvala nas je odmah da dođemo sutradan kod nje. Ona je izašla u nekoj isflekanoj pižami, sa cigarom, penjoarom. Samo u jednom ormaru je imala 100.000 evra. Meni je taj dan pozlilo, prepušio sam i prepio sam. U zgradi je sva sreća bila lekarka. To je bio moj prvi susret sa Marinom. Ona je putovala sa nama, dolazila je svaki dan kod mene kući, kuvala je. Bila je fantastična kuvarica. Zvali smo je ‘mama’, to je ona i bila. Ne samo nama, mnogima - ispričao je Žika.

Ovako je nastala pesma "Mesec, nebo, zvezdice"

Tokom razgovora dotakli su se i nastanka Cecine pesme „Mesec, nebo, zvezdice“.

- To je namenski urađeno za tebe. Marina je zvala i rekla da rade tebi album, Radovan i ja smo seli i rekli da uradimo za Cecu neki hit. Kad smo poslali Marini ona je rekla da je to super. Marina je žena koja je umela da napravi i oseti ljude.

Autor: M.K.