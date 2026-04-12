Teško mi je kada odem na Kosovo: Cakana progovorila o rodnom kraju i praznoj kući u Leposaviću

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana, poznata kao izvođač koji kroz svoju muziku čuva srpsku tradiciju, ove godine najradosniji hrišćanski praznik provešće daleko od Srbije. Vaskrs dočekaće u Španiji, u krugu porodice, okružena svojim unucima.

Iako je fizički udaljena od zavičaja, uspomene na detinjstvo u rodnom Leposaviću i praznične običaje južne srpske pokrajine i dalje su joj veoma žive.

Govoreći o prošlim vremenima, Cakana se sa setom prisetila kako je Vaskrs na Kosovu i Metohiji za decu uvek bio poseban i nezaboravan doživljaj, ispunjen radošću, običajima i porodičnim okupljanjima.

- Za nas je kao decu to bila posebna svečanost i posebna radost. Tada smo dobijali poklone, od onih najsitnijih kao što su šarene bombonice, do malo krupnijih. Neko dobije haljinicu, neko cipelice, neko čarapice... Znali su da to iznivelišu da svi budemo zadovoljni. Nije to bilo Bog zna šta, ali nama deci je to bilo upečatljivo. Bilo je mnogo lepo, kao devojčica se sećam tog farbanja jaja i tog velikog šarenila raznih boja... Sve te običaje sam prenela posle na svoju porodicu. Dok su mi unučići bili mali ja sam to praktikovala, kupovala sam im poklone, a oni su se radovali. Uroš automobilima i raznim mačevima, a Dunja i Mirka lutkama - prisetila se pevačica.

Ona naglašava da, iako su se vremena promenila, trudi se da duh praznika sačuva u svojoj porodici, ističući da je sreća njenih najbližih uvek na prvom mestu, pa tek onda bogata trpeza.

- Ponešto je i meni promaklo od običaja, ali sam većinom sve uspela da prenesem na svoju porodicu. Važna mi je bila uvek ta vaskršnja radost, da tog dana deca sve imaju i da ih obradujem da budu veseli i srećni. Da trpeza ne bude prenatrpana, da ne preterujemo, ali da se za svakoga nađe ono što voli da jede. Neko voli jagnjetinu, neko prasetinu, ali ja sam uvek bila spremna da sve to pripremim. To sam uspela da prenesem deci, da je to naš najradosniji praznik i da treba da budu veseli i srećni jer je to poseban dan. Ako nisu u mogućnosti da taj dan budu sa porodicom, da onda budu sa prijateljima da se druže, da se raduju - istakla je Radosavljevićeva.

Ipak, odmah nakon prazničnih dana u sunčanoj Španiji, Cakanu očekuje izuzetno težak i emotivan povratak na Kosovo i Metohiju. Planira da tamo provede Prvi maj, ali povod je pre svega bolan – obeležavanje godišnjice smrti njene majke.

Njen dom više nije isti, a susret sa zavičajem joj sada donosi suze.

- Mnogo mi je teško kad odem na Kosovo i Metohiju, nezamislivo. Nisam očekivala da će biti tako. Mislila sam da ću se obradovati uvek kad vidim svoju kuću, međutim, tužno je kad dolazite u praznu kuću, a nema mame na terasi koja me čeka. Koliko god roditelji bili i stari, teško je kada ih više nema. Nedostaju mnogo, čini mi se svakog časa sve više i više. U početku niste ni svesni toga, tek kad prođe izvesno vreme shvatite koliko je teško kad ostnete bez oba roditelja - priznala je Cakana otvorenog srca.

"Želela sam svadbu na Kosovu, nije moglo"

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana udala se za svog izabranika Nebojšu Negića posle 25 godina veze, a za domaće medije je nakon svega progovorila zašto im je trebalo toliko da sve organizuju. Cakana tvrdi da im je velika želja bilo venčanje na Kosovu.

- Venčali smo se u jednoj crkvi na Banovom Brdu u Beogradu. Na Kosovu nije mogla da se desi ceremonija, već sam pričala iz kojih razloga, tako da smo sve pomerili i ostavili da bude u glavnom gradu - rekla je Cakana za Blic, pa je dodala:

- Mnogo je bilo lepo, prisustvovali su naši najbliži ljudi, naravno i kumovi, tako da nam je to zaista bilo dovoljno.

Što se tiče ostalih stvari, desiće se u jednom manastiru neka takozvana potvrda našeg venčanja, kako bih to nazvala, neki zavet koji planiramo da uradimo u manastiru na Kosmetu. Sve u svoje vreme naravno, ali eto, da kažem da nam je to bila velika želja.

Autor: N.B.