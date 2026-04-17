Ljubav na pomolu? Povezanost između Dženifer Lopez i Breta Goldstina se razvila još tokom snimanja: Gledaoci će to sigurno primetiti

Uzavrela atmosfera još sa snimanja. Dženifer Lopez i Bret Goldstin zbližili su se tokom snimanja filma 'Office Romance', a hemiju nisu mogli da sakriju.

Dženifer Lopez i Bret Goldstin, najpoznatiji kao Roј u seriji „Ted Lasso“, našli su se u središtu nagađanja o navodnoj romansi koja se preselila sa seta u stvarni život. Tokom snimanja romantične komedije „Office Romance“, Dženifer Lopez i markantni britanski glumac navodno su se jako zbližili.

Kako piše „Dejli Mejl“, Dženifer Lopez, iza koje je turbulentan razvod s Benom Aflekom, s Goldštinom je provodila mnogo vremena i pre početka snimanja. Glumica je, podsetimo, nakon razvoda od Afleka 2025. godine ponovo u fokusu javnosti kada je reč o privatnom životu.

Izvor tog lista tvrdi da je tokom snimanja „javna tajna“ bila da se između Breta i Dženifer Lopez razvila posebna povezanost.

„Od početka su sjajno funkcionisali zajedno, a hemija među njima bila je električna, što će i gledaoci videti“, rekao je izvor i dodao: „Bili su jako prisni, stalno su se smejali i mnogi su sumnjali da među njima ima nešto više.“

Goldstin je, prema navodima stranih medija, samac od 2022. godine, kada je prekinuo vezu s glumicom Bet Rajlens.

Šta se navodno dešavalo posle snimanja

Drugi izvor za „San“ tvrdio je da su Lopez i Goldštin bili vrlo bliski i na završnoj zabavi nakon snimanja.

„Tokom završnog partija nisu se odvajali jedno od drugog za stolom dok su se družili s ostatkom glumačke ekipe. Jako su se dobro zabavljali tokom snimanja i to je bilo baš ono što je trebalo Dženifer nakon Bena Afleka. Vratio joj je osmeh na lice“, rekao je taj izvor.

Isti izvor dodao je da su se na setu navodno mogle čuti šale da je Bret „britanska verzija Bena“, kao i da je Dženifer očigledno imponovao njegov britanski šarm. „Dejli Mejl“ navodi i da su se Lopez i Goldstin zajedno pojavili još u septembru 2024. godine, kada su snimljeni na brodvejskoj predstavi „Oh, Meri!“, a tada su došli da podrže koleginicu Beti Gilpin.

Nakon završetka snimanja, Lopez je u emisiji Endija Koena „Vatch What Happens Live“ bez zadrške nahvalila Goldština i opisala ga kao svog omiljenog filmskog partnera za poljubac.

„Reći ću da sam upravo snimila film s Bretom Goldštinom i da mi je poljubac na setu s njim bio najbolji“, rekla je.

„Office Romance“ na Netfliks stiže 5. juna

Netfliks je u ponedeljak na „Instagramu“ objavio službeni sinopsis filma.

„Dženifer Lopez i Bret Goldštin glume u filmu ‘Office Romance’, raskošnoj romantičnoj komediji o tajnoj kancelarijskoj vezi i problemima u koje upadaju dvoje radoholičara kada počnu da slušaju svoje srce“, stoji u opisu filma koji na Netfliks stiže 5. juna.

Lopez u filmu igra direktorku Džeki Kruz koja se zaljubljuje u novog zaposlenog Danijela Blančflauera (Goldštin). U razgovoru za „Pipl“, glumica je rekla da je Džeki „radoholičarka i da ima izuzetnu samokontrolu“, ali je naglasila da se privatno razlikuje od svog lika.

„Možda postoje neki slični elementi, ali Džeki kao direktorka i ja kao direktorka vrlo smo različite u stvarnom životu. Iako mnogo radim, razumem ravnotežu između posla i privatnog života i prioritet dajem porodici i prijateljima“, rekla je Lopez. Dodala je i da je film „klasična romansa sa modernijim, oštrijim humorom“ i da je zato odmah pristala na projekat.

„Bila sam zatrpana drugim projektima, ali znala sam da moram da snimim ovaj film pa smo sve posložili. Mislim da je ovo tačno ono što nam sada treba“, rekla je.

„Film pomera granice malo dalje od onoga što ljudi možda očekuju od filma u kojem glumi Dženifer Lopez. Bila je oduševljena time i pritom vrlo duhovita“, rekao je Parker.

Lopez je pritom biranim rečima govorila o svom kolegi.

„Rekao bih da je Bret doneo neverovatno smirenu i sigurnu energiju u svoju izvedbu. U njemu postoji nešto vrlo prizemno i prirodno. Nije pokušavao da glumi romantiku ni komediju jer je u stvarnom životu zaista vrlo duhovit, šarmantan i privlačan, pa je sve delovalo potpuno prirodno“, rekla je Lopez.

Goldstin je za „Pipl“ otkrio da su on i koscenarista Džo Keli pisali scenario za „Office Romance“ baš s Lopez na umu.

„Pitali smo se ko je najbolja zvezda romantičnih komedija i bez imalo dileme obojica smo rekli – Džej Lo. Tokom dužeg putovanja vozom osmislili smo celu ideju za film. Lako je pisati romantičnu komediju kad vam je Džej Lo u mislima. Ona je najbolja u tome. Hteli smo da napišemo nešto dovoljno duhovito i pametno da bude vredno toga da kaže ‘da’“, rekao je glumac.

Režiser Ol Parker za isti medij je rekao da film donosi nešto novo u očekivanja publike od Lopez.

