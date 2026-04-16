Kejti Peri mi je gurnula prste... Još jedna glumica se oglasila i opisala svoje iskustvo sa slavnom pevačicom!

Stari intervju glumice Ane Kendrik o susretu s Kejti Peri ponovo je postao viralan nakon što su se u javnosti pojavile optužbe za se*sualno zlostavljanje na račun američke pevačice.Kendrik je, gostujući kod Konan O'Brajena početkom 2014. godine, prepričala neobičan trenutak sa dodele Gremija, kada joj je, kako tvrdi, Peri gurnula prste u dekolte. Iako je tada sve bilo predstavljeno kao šala, snimak se sada ponovo deli na društvenim mrežama.

Prisetila se susreta na Gremiju

U isečku iz emisije Konan, koji je i dalje dostupan na YouTube-u, Kendrik kaže: "Kejti Peri mi je gurnula prste u dekolte. Bila je to čudna noć", na šta je publika prasnula u smeh. Dok je Konan O'Brajen nakratko ostao zatečen, glumica je dodala: "Vrlo je zrela."Kendrik je taj susret opisala kao neočekivan, ali ne i neprijatan. Kada ju je voditelj zamolio da pojasni šta se dogodilo, našalila se da je njena haljina te večeri "na neki način to tražila". Dodala je i da bi joj bilo gotovo žao da niko nije reagovao na takvu odevnu kombinaciju.Prisećajući se susreta sa Kejti Peri, rekla je i da ju je ranije već upoznala, te da joj se dopada njen "agresivan" nastup.

Ozbiljne optužbe Rubi Rouz

Slučaj koji je u međuvremenu iznela glumica Rubi Rouz znatno je ozbiljniji. Glumica poznata po ulogama u serijama "Orange Is the New Black" i "Batwoman" optužila je Kejti Peri za se*sualni napad koji se, prema njenim tvrdnjama, dogodio pre gotovo 20 godina u noćnom klubu Spice Market u Melbourne. Australijska policija potvrdila je pokretanje istrage povodom njenih optužbi.

U objavi na društvenim mrežama Rubi je navela da ju je Kejti se*sualno napastvovala, poručivši da je ne zanima šta pevačica misli o tome. Portparol pevačice odbacio je te tvrdnje i opisao ih kao "opasne i neodgovorne laži", insistirajući da su "kategorički neistinite".

Rouz je kasnije iznela i dodatne detalje o navodnom incidentu, i poručila da joj je trebalo skoro dve decenije da o tome javno progovori. Navela je da je tada bila u ranim dvadesetim, a danas, kako kaže, tek sada ima snage da govori o traumi koju je proživela.U kasnijoj objavi zahvalila je ljudima na podršci i istakla koliko dubok trag mogu ostaviti trauma i se*sualno zlostavljanje.

Autor: Pink.rs