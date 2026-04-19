AKTUELNO

Domaći

Ana Bekuta progovorila o Milutinovom testamentu : Evo kome je pripalo sve što je pokojni političar stekao

Izvor: Pink.rs, Alo, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Godinu dana nakon njegove smrti Ana istakla "Zaradila sam više od njega"

Milutin Mrkonjić je preminuo pre pet godina, a pevačica Ana Bekuta ga je volela do poslednjeg daha.

Od njegove smrti nikada nije htela mnogo da priča o uspomenama, ali je na društvenim mrežama pisala o tome kakav je Mrka bio i uvek isticala da joj je bila čast da sa njim provede deo života. 

Foto: TV Pink Printscreen

- Milutin Mrkonjić, kako mu sada na grobu piše, heroj obnove zemlje. Celog svog života je gradio, nikad nije rušio. Celog života je pomagao i trudio se da nikada ne povredi nikoga. Celog svog života je bio posvećen, celog svog života hteo bolje i više za celo društvo i državu. Celog svog života gradio je  mostove. I bukvalno i figurativno. Bila je čast živeti s njim – napisala je Ana na svom Instagram profilu svojevremeno.

Progovorila o testamentu

Godinu dana nakon njegove smrti Ana je progovorila o testamentu i njihovom dogovoru.

Foto: TV Pink Printscreen

Ana Bekuta kroz suze o pokojnom Mrki

- Dok mi se u poslednjih godinu dana rušio svet, mnogi su raspravljali o mojoj i Milutinovoj imovini. Bilo je to ponekad teško da se čita i probavlja. Kao da sam neka sirotica, a ne žena koja radi, stiče i stvara poslednjih 40 godina. Možda vam je nepojmljivo, ali ja sam zaradila više nego Milutin. Pametno sam ulagala i živela jednako i pre njega i sa njim i nakon njega. Ono sto je Milutin imao ostalo je zakonitoj naslednici i ja protiv toga nemam i nikad nisam imala ništa. Ne postoji nikakav testament i nikakve sapunice. Naš smo život živeli u skladu i dogovoru. Možda vi ne biste tako, to je vaša stvar. Naš je bio naša stvar. Novac me nikad nije zanimao iz jednostavnog razloga, jer sam imala svoj. U periodu kad sam srela Milutina bile su mi potrebne samo ljubav, toplina i pažnja. To sam dobila i živeli smo u toj toplini, ljubavi i pažnji do kraja njegovog života. Tužno je gledati koliko je nekima neverovatno da žena ima, da je žena zaradila, stvorila i stekla bez muškarca. Ako je tako nešto neverovatno u 21. veku, mi kao narod imamo ozbiljan problem. Svim devojkama želim da pronađu ljubav kakvu sam ja pronašla u Milutinu. Za pare se pobrinite same, tako je slađe - istakla je tada ona.

Autor: Pink.rs

#Ana Bekuta

#Milutin Mrkonjić

#Nasledstvo

#Testament

#pevačica

