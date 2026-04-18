Umrla Nađa Fares: Čuvena glumica izgubila život zbog nesreće u bazenu

Francuska glumica Nađa Fares preminula je u 57. godini nakon nesreće u bazenu u Parizu.

Javnosti su ovu tužnu vest saopštile njene ćerke Silija i Šana Časman, kroz saopštenje koje su dostavile AFP-u.

- Sa ogromnom tugom objavljujemo smrt Nađe Fares. Francuska je izgubila veliku umetnicu, ali za nas je to pre svega majka koju smo upravo izgubile - napisale su njene ćerke Silija i Šana Časman u saopštenju dostavljenom AFP-u.

Nakon nesreće u pariskom bazenu krajem prošle nedelje, bila je u komi i u kritičnom stanju. Rođena je 20. decembra 1968. u Marakešu u Maroku, detinjstvo je provela u Nici, a potom se preselila u Pariz kako bi započela glumačku karijeru. Posle nekoliko televizijskih uloga, zapažena je u filmu Kristofera Franka „One nikada ne zaboravljaju“ (Elles n'oublient jamais).

Od tada je postala stalno lice na velikom platnu, ostavljajući snažan utisak u filmovima Bernija Bonvoazena „Demoni Isusa“ (Les Démons de Jésus, 1997), kao i u ostvarenjima „Grimizne reke“ (Les Rivières pourpres, 2000) i „Gnezdo osa“ (Nid de guêpes). Redovno je sarađivala i sa Klodom Lelušom, od filma „Muškarci, žene: uputstvo za upotrebu“ (Hommes, femmes mode d'emploi) do „Svako ima svoj život“ (Chacun sa vie).

Majka dvoje dece

Bila je udata za američkog producenta Stivena Časmana, kojeg je upoznala tokom snimanja filma „Transporter“, u produkciji Luc Besson. Ostvarila je i zapaženu karijeru u Holivudu, gde je igrala u filmovima „Plen“ (Rogue), „Srećan dan“ (Lucky Day) i „Na liniji“ (On the Line), uz Mel Gibson.

Kao majka dvoje dece, ostvarila je i brojne uloge na televiziji i u striming produkcijama, uključujući seriju „Marsej“ (Marseille), u kojoj je tumačila Vanesu d’Abrantes, kao i seriju „Luter“ (Luther).

U intervjuu za „Pari mač“, nakon napada u Bondiju u Australiji krajem 2025. godine - u kojem se zatekla njena ćerka - poslala je snažnu poruku:„Imam marokansku i jermensku krv, imam prijatelje Jevreje i muslimane. Svi imamo mozak, svi želimo da živimo u miru.“

Autor: Nikola Žugić