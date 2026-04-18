AKTUELNO

Showbiz

Natali Portman trudna u 44. godini! Glumica čeka treće dete s partnerom: To je čudo, jako sam zahvalna

Izvor: pink.rs, kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Richard Shotwell ||

Natali Portman (44) je rekla da je njena perspektiva o trudnoći uvek bila oblikovana njenim odrastanjem u porodici lekara za plodnost!

Glumica Natali Portman očekuje treće dete sa svojim partnerom, francuskim muzičkim producentom Tangijem Destablom, potvrdio je njen predstavnik Rojtersu.

"Jako sam zahvalna. Znam da je to takva privilegija i čudo", rekla je Oskarom nagrađena glumica za Harper’s Bazaar, kojem je otkrila vest. "Tangi i ja jako smo uzbuđeni."

Foto: Tanjug AP/Jordan Strauss/InvisionAP

Portman (44) je rekla da je njena perspektiva o trudnoći uvek bila oblikovana njenim odrastanjem u porodici lekara za plodnost.

"Odrasla sam slušajući kako je teško zatrudneti", rekla je časopisu. "Imam toliko ljudi koje volim i koji se jako muče."

Portman je rekla da ima više energije nego što je očekivala, dodavši da ceni svaki trenutak jer će joj to verovatno biti poslednja trudnoća.

Portman ima dvoje dece, sina Alefa i ćerku Amaliju, sa svojim bivšim suprugom, koreografom Bendžaminom Milepidom. Zvezda "Crnog labuda" i "Thora" dobitnica je mnogih nagrada, uključujući Oskara, nagradu BAFTA i dva Zlatna globusa. Jedan od najiščekivanijih filmova Natali Portman u 2026. godini je crna komedija "Galeristica", koju je režirala Keti Jan, a uz Portman glume Džena Ortega, Sterling K. Braun i Ketrin Zita Džons.

Foto: Tanjug AP/Scott Garfitt

Autor: Nikola Žugić

#Natali Portman

#Oskarovka

#Trudnoća

#glumica

#trudna Natali Portman

#trudna glumica

#trudnica

POVEZANE VESTI

Domaći

NE PODNOSIM OSUDE JAVNOSTI: Trudna Edita otvorila dušu pred kamerama! MISLILA SAM DA ĆU IMATI PARTNERA...

Domaći

Evo kako je njena majka reagovala kada joj je rekla da je trudna: Edita sve otkrila, ove reči nije očekivala

Extra

POZNATA GLUMICA DOBILA DETE U PETOJ DECENIJI: Bivši dečko joj umro, prvi brak se raspao posle 9 meseci, a onda je došao on

Domaći

LOŽE SE NA ŽENU KOJA NOSI BEBU: Trudna Edita otkrila kakve joj poruka stižu, Luna se šokirala: Nikad više udvarača...

Domaći

Trudna ćerka Maje Volk! Influenserka mesecima ćutala, pa ponosno pokazala trudnički stomak

Domaći

Luka čeka dete sa Anitom, a šta mu kažu bivša žena i sin?! Pozvali smo Biljanu Vujović, evo šta nam je rekla