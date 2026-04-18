Natali Portman trudna u 44. godini! Glumica čeka treće dete s partnerom: To je čudo, jako sam zahvalna

Glumica Natali Portman očekuje treće dete sa svojim partnerom, francuskim muzičkim producentom Tangijem Destablom, potvrdio je njen predstavnik Rojtersu.

"Jako sam zahvalna. Znam da je to takva privilegija i čudo", rekla je Oskarom nagrađena glumica za Harper’s Bazaar, kojem je otkrila vest. "Tangi i ja jako smo uzbuđeni."

Portman (44) je rekla da je njena perspektiva o trudnoći uvek bila oblikovana njenim odrastanjem u porodici lekara za plodnost.

"Odrasla sam slušajući kako je teško zatrudneti", rekla je časopisu. "Imam toliko ljudi koje volim i koji se jako muče."

Portman je rekla da ima više energije nego što je očekivala, dodavši da ceni svaki trenutak jer će joj to verovatno biti poslednja trudnoća.

Portman ima dvoje dece, sina Alefa i ćerku Amaliju, sa svojim bivšim suprugom, koreografom Bendžaminom Milepidom. Zvezda "Crnog labuda" i "Thora" dobitnica je mnogih nagrada, uključujući Oskara, nagradu BAFTA i dva Zlatna globusa. Jedan od najiščekivanijih filmova Natali Portman u 2026. godini je crna komedija "Galeristica", koju je režirala Keti Jan, a uz Portman glume Džena Ortega, Sterling K. Braun i Ketrin Zita Džons.

Autor: Nikola Žugić