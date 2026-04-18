Povraćala sam po njoj: Cure novi detalji o noći kad je Kejti Peri navodno pokušala da siluje glumicu: Povukla je svoj donji veš i...

Glumica i manekenka Rubi Rouz oglasila se u nedelju na Threadsu, gde je rekla da ju je pevačica Kejti Peri seksualno zlostavljala u noćnom klubu u Melburnu!

Zvezda serije "Orange Is the New Black" godinama je čuvala svoju priču u tajnosti, ali je o toj večeri govorila ranije, ne spominjući detalje koje je iznela prošle nedelje na Threadsu. O izlasku tokom kog ju je Peri navodno zlostavljala pisala je još 2011. godine, u eseju koji je objavio Herald Sun. Esej se ovih dana ponovo proširio društvenim mrežama, a u njemu je Rouz pisala o svom putovanju prema treznosti, kao i o pijanom izlasku s pop zvezdom.

- Bila sam bez alkohola 30 dana – moj prvi pokušaj treznosti – i bila sam napolju na žurki s kejti. Sećam se da sam razmišljala: ‘Popiću jedno piće večeras, zaslužujem ga. Mislim, šta je najgore što može da se desi?‘ Pa, odgovor je ne stati na jednom piću, ili 10, a zatim povraćati po Kejtinoj nozi - poručila je tada Ruby i dodala ju je taj izlazak s Peri inspirisao da prestane da pije.

Kratak odgovor: Povraćala sam po Kejti Peri. I to je jedan od razloga zašto ne pijem alkohol već gotovo 90 dana. Pre nego što donesete bilo kakve zaključke, nije se dogodilo ništa strašno, niti sam bila uhapšena zbog vožnje pod uticajem alkohola – jednostavno mi je bilo dosta i to je bila jedna od najboljih odluka u mom životu.

Podsetimo, glumica i manekenka oglasila se u nedelju na Threadsu, gde je rekla da ju je pevačica seksualno zlostavljala u noćnom klubu u Melburnu, kada je bila u svojim dvadesetim. Svoju priču podelila je nakon što je reagovala na objavu o komentaru koji je Peri iznela tokom nastupa Džastina Bibera na Koačeli. "Kejti Peri me seksualno napala u noćnom klubu Spice Market u Melburnu. Koga briga šta ona misli", napisala je Rouz, koja je podelila i niz drugih objava u kojima je otkrila detalje navodnog incidenta.

- Bila sam u svojim dvadesetim. Sada imam 40. Trebalo mi je gotovo dve decenije da ovo iznesem javno. Iako sam jako zahvalna što sam izdržala dovoljno dugo da pronađem svoj glas, to samo pokazuje koliki uticaj imaju trauma i seksualni napad. Hvala vam što me vidite - istakla je glumica.

Rubi je u odgovoru na komentar jednog obožavatelja progovorila o dodatnim, uznemirujućim detaljima incidenta. Obožavatelj se referisao na Kejtinu pesmu "I Kissed a Girl" i napisao: "Poljubila je devojku i nije joj se svidelo?". Rubi mu je odgovorila: "Nije me poljubila. Videla me kako se ‘odmaram‘ u krilu najbolje prijateljice kako bih je izbegla, sagnula se, povukla svoj donji veš u stranu i trljala se o moje lice dok mi se oči nisu naglo otvorile i dok nisam povratila po njoj."

Dodala je i da je o događaju već pričala javno, ali da ga je opisala kao "smešnu pijanu priču", a sve zato što nije znala drugačije da se nosi s tim. U jednoj objavi glumica je navela i da joj je Peri pomogla da dobije američku vizu, zbog čega donedavno nije podelila svoje iskustvo.

Nakon što je progovorila o incidentu, Rouz je rekla da će otići u policijsku stanicu kako bi videla da li može da se sprovede istraga o "bilo kom od njenih iskustava napada", aludirajući na incidente koji nisu povezani s optužbama protiv Peri. Kasnije je potvrdila da je prijavila incident.

Peri je oštro negirala glumičine optužbe. "Optužbe koje Rouz iznosi na društvenim mrežama protiv Peri nisu samo kategorički lažne, već su i opasne, nepromišljene laži. Gospođa Rouz ima dobro dokumentovanu istoriju iznošenja ozbiljnih javnih optužbi na društvenim mrežama protiv raznih pojedinaca, tvrdnji koje su oni više puta demantovali", poručio je njen predstavnik.

Kako je Page Six izvestio u utorak, australijska policija istražuje Peri zbog optužbi koje je iznela Rouz. Glumica je povodom toga rekla da je "finalizovala sve izveštaje" o Kejti tog dana.

"Detektivi melburnskog tima za istragu seksualnih prestupa i zlostavljanja dece (SOCIT) istražuju istorijski seksualni napad koji se dogodio u Melburnu 2010. godine. Policiji je rečeno da se incident dogodio u licenciranom objektu u centralnom delu Melburna. Budući da istraga još uvek traje, ne bi bilo primereno davati dalje komentare u ovoj fazi", rekao je portparol policije savezne države Viktorija.

Nakon što je glumica javno iznela svoju priču, javio se i bivši menadžer noćnog kluba Spice Market u kom se navodni incident dogodio. On je rekao da su obe te večeri "previše popile", a naveo je kako nije video nikakav seksualni napad niti povraćanje.

Autor: Nikola Žugić