Ja sam ALFA MUŽJAK: Marija Mikić nakon razvoda progovorila o pravim muškarcima, pa otkrila u čemu najviše uživa!

Ovo se ne propušta!

Autorka i voditeljka emisije "Magazin In", Sanja Marinković je i ove nedelje okupila sjajne goste, a tema emisije je bila "Da li su pravi muškarci izumrli?". Na ovu temu pričali su Marija Mikić, Saša Kapor, Cakana, Princ od Vranje i Ivana Vučićević.

Tom prilikom pevačica Marija Mikić imala je jasan stav.

- Ja sam generalno alfa mužjak. Ja sam generalno jaka žena i ne trpimo toliko mnogo autoriteta, a isto tako ... očigledno sad, dvostruki aršini, opet volim da me neko vodi i uživam u nečijoj podršci i u savetima. Opet, kada ja nešto hoću, ne može da se desi da se ne desi - rekla je Marija.

Večito je pitanje šta se očekuje od muškarca ako je žena sama po sebi jaka i ako sve može sama.

Ako se pojavi žena koja vodi, predvodi, kako će ona da nađe muškarca koji je isti takav? Ako on nju čini srećnom to je ozbiljan kralj - konstatovao je Princ.

- Alfa mužjak je onaj čija je žena pored njega srećna, koje god da su okolnosti - dodala je Marija.

- Na početku svi mi mislimo da imamo kraj sebe alfa mužjaka, a onda vremenom preuzmemo sve te obaveze na sebe - konstatovala je Cakana.

Autor: Pink.rs