NASTAVIO OČEVU TRADICIJU DUGU TRI DECENIJE: Mihajlo Šaulić venčao sina Šabanovog kuma (FOTO)

Kumstvo koje traje već tri decenije i koje je utkano u najdublje porodične veze dobilo je danas svoje novo, posebno poglavlje. Sin legendarnog kralja narodne muzike Šabana Šaulića, Mihajlo Šaulić, nastavio je tradiciju svog oca i preuzeo ulogu kuma na venčanju Vladimira, drugog sina dugogodišnjeg porodičnog prijatelja Milenka Kostića.

Svadbeno veselje Vladimira i Milice održano je u Čačku, a ovaj radostan događaj okupio je sve članove porodice Šaulić.Pored Mihajla i njegove supruge Marine, proslavi su prisustvovali i Gordana Šaulić, Sanela i Zoran Mirković, kao i Ilda i Bojan Vučković.

Tradicija duga tri decenije

Priča ovog neraskidivog prijateljstva započela je pre tačno trideset godina, kada su Šaban i Gordana Šaulić venčali Milenka i Vericu, a potom i krstili njihovu decu – Vladimira, Dušana i Tanju. Nakon Šabanovog odlaska, njegov naslednik Mihajlo preuzeo je ovu važnu ulogu ne samo kao naslednik tradicije, već i kao čuvar uspomene na svog oca. Mihajlo je još pre četiri godine venčao Dušana i Nađu, a danas je zajedno sa suprugom Marinom stao uz Vladimira i Milicu, čime je potvrdio da se prava kumstva čuvaju i prenose sa kolena na koleno.

Prijateljstvo između Šabana i Milenka nije pokolebala ni tragedija, a kum Milenko je uvek ostao uz porodicu pokojnog pevača, svedočeći o tome šta znači pravo kumstvo u dobru i u zlu. Koliko je ova veza bila posebna i snažna, najbolje govori činjenica da je Šaban svom kumu posvetio poznatu pesmu „Kole pije vina i rakiju”, ostavivši tako trajni muzički zapis o njihovom poštovanju.

Mihajlo ima odgovoran posao i visoku funkciju

Mihajlo Šaulić postavljen je 2022. godine na funkciju generalnog konzula Srbije u Cirihu, a malo ko zna da je to njegovo zanimanje.

Kod Mihajla na profilu na Instagramu takođe stoji podatak da je Mihajlo Šaulić generalni konzul u Švajcarskoj, što je potvrđeno i na zvaničnoj internet stranici konzulata u Cirihu, na kome je okačena i njegova biografija.

U njoj se navodi da je završio master studije na Geoekonomskom fakultetu u Beogradu, a prethodno je diplomirao u Evropskoj školi ekonomije na Univerzitetu u Bakingemu u Italiji.

Navedeno je takođe i da je do izbora na funkciju konzula bio zamenik direktora Sektora za razvoj i informacione tehnologije u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, a bio je i savetnik direktora u PIO Fondu.

Od 2010. do 2014. bio je šef kabineta ministra za infrastrukturu i energetiku, a prethodno je u istom ministarstvu bio PR. U njegovoj biografiji piše i da je bio pomoćnik direktora Sektora za marketing u jednoj kompaniji, te da poznaje engleski, nemački i italijanski jezik.

