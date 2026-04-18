KARIĆEVA SNAJKA NA MELININOJ SVADBI NOSI PAPRENO SKUPU TAŠNU OD 32.500 EVRA: Svi gledali u njen prestižni modni detalj (FOTO)

Modna kreatorka Melina Džinović izgovorila je sudbonosno "da" milioneru Džefriju Polu Arnoldu na luksuznoj ceremoniji u Monaku, a među elitnim zvanicama našli su se i članovi porodice Karić. Iako je na venčanju vladao strogi dres-kod sa ciljem da svatovi izgledaju kao da su na pravom balu, pažnju prisutnih ubedljivo je ukrala Maša Karić svojim papreno skupim stajlingom.

Maša se na ovom prestižnom događaju pojavila u društvu supruga Bojana Karića, koji je odisao elegancijom u klasičnom odelu, dok je ona za ovu priliku odabrala upečatljivu haljinu u ciklama boji. Ipak, glavni detalj o kojem svi bruje nije bila njena haljina, već neverovatno luksuzni aksesoar.

Maša je ponela čuvenu “hermes mini keli” tašnicu u zelenoj boji, čija trenutna cena na sajtovima za preprodaju dostiže fantastičnih 32.500 evra.

Kako se tiho komentarisalo među zvanicama nakon venčanja, Maša je potpuno ukrala šou jer je njen autfit bio čak tri puta skuplji od stajlinga same mlade.

Melina nosila venčanicu od 8.000 evra

Podsetimo, Melina je umesto klasične venčanice odabrala "custom made" jednostavnu belu haljinu ispod kolena brenda "Dior", rađenu po njenim merama, koja je koštala oko 8.000 evra. Uz nju je uklopila sandale istog prestižnog brenda od 1.050 evra.

Pored Maše i Bojana, posebnu pažnju privukla je i Goca Karić, kojoj je pripala čast da Melini bude kuma na venčanju. Prateći temu luksuznog bala, Goca je zablistala u dugoj, raskošnoj balskoj haljini.

Deo atmosfere sa ovog gala slavlja dospeo je do javnosti zahvaljujući Bojanovoj majci, Slavici Karić, koja je na društvenim mrežama objavila fotografije na kojima poziraju skockani Maša, Bojan i kuma Goca.

