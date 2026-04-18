LEPA, A GLUPA... Iskrena ispovest Džejle o karijeri, sukobu sa Aleksandrom Mladenović, pa iznenadila priznanjem: Sve ove godine...

Džejla priznaje da se često susreće sa stereotipima koji prate lepe žene.

Džejla Ramović jedna je od naših najlepših pevačica mlađe generacije, koja svojom lepotom, harizmom i vaspitanjem oduševljava sve.Ona je nedavno izbacila novu pesmu koja je uveliko u trendingu pa ovih dana uživa u plodovima svog rada.

- Moj put je već do sada poprilično, onako, dug i, i svakakav i trnovit i uspešan i ovakav i onakav, ali negde ja sam sada stasala, mogla bih tako da kažem... Tako da ja mislim da moje vreme tek dolazi i da ću moći da budem sve bolja i bolja i kreativnija, inovativnija zato što ja sada znam šta želim - iskrena je pevačica.

O predrasudama

Iako važi za jednu od najlepših devojaka na našim prostorima, priznaje da se često susreće sa stereotipima koji prate lepe žene.

- Tačno, uvek, evo lepa je, ali glupa sto posto. Mislim sto puta sam to pročitala o sebi, ali mislim, to je okej, to je onako predrasuda ne samo za mene, nego za svaku ženu ikada koja ima taj dar od Boga - kaže Džejla, naglašavajući da bi volela da se ljudi primarno usredsrede na to da je ona pevačica, a ne model.

O Aleksandri Mladenović

Nakon brojnih spekulacija i brujanja društvenih mreža o narušenom odnosu sa koleginicom Aleksandrom Mladenović, Džejla je konačno stavila tačku i na tu temu, objasnivši da zapravo nema nikakve svađe.

- Ja mislim da ne, ni ja njoj ni ona meni, ali nismo se ni čule. Nismo mi bile ni pre toga u nekoj komunikaciji. Mi smo se takmičile zajedno na prvim Zvezdama Granda mojim ikad kad sam imala dvanaest godina i ona mi je tu bila onako jedna od osoba sa kojima sam bila najbliža i sve ove godine je poznajem. Tako da ni-nisam joj ja to zamerila - iskrena je Džejla.

Srećno zaljubljena

Džejla je sada progovorila i o svom emotivnom životu te je otkrila da je srećno zaljubljena.

Na pitanje da li je zaljubljena i emotivno zauzeta rekla je kratko:

- Jesam, da... Da, savršeno, da.

Pevačica je dodala da, za razliku od njene nove pesme koja govori o neopraštanju, u njenom privatnom životu nema mesta za tugu.

Autor: M.K.