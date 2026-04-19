DETALJI HAOSA U STANU BULATA NA NOVOM BEOGRADU: Marija vrištala i pravila haos, Marko odmah pozvao policiju, nju odmah odveli!

Marija Bulat, supruga pevača Marka Bulata je, kako "Blic" nezvanično saznaje, oko 6h ujutru pravila haos u stanu na Novom Beogradu zbog čega je pevač kontaktirao policiju.

Kako "Blic" nezvanično saznaje, nije bilo nikakvog nasilja. Marija Bulat je došla kući jutros oko 6h u alkoholisanom stanju i vrištala je.Marko Bulat je u tom momentu pozvao policiju koja je odmah došla. Odrađen je i alko test Mariji Bulat i ona je odvedena u policiju gde će biti zadržana do 12 časova.

Nedavno se desila drama u zgradi na Novom Beogradu

Podsetimo, nedavno se u porodičnom domu pevača Marka Bulata odigrala prava drama nakon što ga je supruga Marija prijavila za nasilje.Ona se nakon toga oglasila, pa je iz stana okupljenim medijima objasnila da čeka da se Marko vrati, kako bi sa decom napustila stan u kom se nasilje i desilo, a objasnila je da će ipak da povuče prijavu.

- Oprostite što sam izašla pred vas u ovakvom izdanju, ali razumite situaciju. Tu mi je sin, ja više ne vidim izlaza iz ovoga, moram zbog dece da budem dobro. Idem sada Bogu da se pomolim, ja sam uradila što je do mene. Razočarana sam u sve. Njega će sada da puste, doći će ovde. Pa šta da radim? Uzeću decu i izaći ću napolje kada Marko dođe. Samo želim da deci bude dobro, a meni kako Bog da… Eto sad sam Marka sigurno obrukala svojim izgledom - rekla je Marija tada, pa je potom otkrila da je povukla prijavu protiv pevača:

- Povukla sam prijavu, to je to.

Autor: M.K.