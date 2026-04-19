SLAVLJE U DOMU NEDE UKRADEN! Pevačica javno podelila sreću: Blago moje najveće

Neda Ukraden danas ne skida osmeh sa lica, a za sve je zadužena njena ćerka Jelena koja je svakodnevno čini ponosnom. Sada joj se pevačica javno obratila putem Instagrama i napisala najlepše reči.

Jelena, ćerka Nede Ukraden danas slavi rođendan, a tim povodom je pevačica objavila njihovu zajedničku fotografiju i na taj način joj uputila čestitke.

- Rodila majka na današnji dan svoju lepoticu, svoju sreću, blago svoje najveće! Srećan ti rođendan mila moja Jeco. Da mi još dugo živiš zdrava i srećna sa svojom divnom decom i mojim zetom Pecom, želi ti tvoja majka Neda - stoji u njenoj objavi na Instagramu.

Evo čime se bavi ćerka Nede Ukraden

Ona se gotovo nikad ne pojavljuje u javnosti, a najviše se posvetila porodičnom životu. Jelena je uspešan direktor marketinga, ne voli da se ističe u javnosti, a vlasnica je salona za ulepšavanje u Beogradu.

- Moja želja, kao svake normalne žene, pogotovo razvedene, je da vidi srećno dete, kako ima svoju porodicu - rekla je Neda jednom prilikom o ćerki.

U Beogradu stanuju u velikoj porodičnoj kući, dok leta provode u jednoj od dve nekretnine na moru.

