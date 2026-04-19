BULAT ZVAO POLICIJU, MARIJA VRIŠTALA IZ PETNIH ŽILA: Došla iz provoda, pa u šest ujutru napravila HAOS!

Kako je Kurir prvi pisao drama u porodici Bulat se nastavila. Marija Bulat je nakon što je pre dva dana prijavila supruga Marka Bulata za fizičko nasilje, jutros je opet uznemirila komšije. Kako saznajemo, drama se odvijala u šest ujutru nakon što je supruga pevača došla iz provoda.

Ona je stigla u stan nakon noćnog izlaska sa prijateljima, a onda je počela da vrišti i viče iz petnih žila. Marko ovaj trenutak nije mogao više da podnese pa je odmah pozvao policiju koja je stigla ubrzo, a oni su pozvali i Hitnu pomoć. Mariji je urađen alko-test, a onda je odvedena u policijku stanicu gde će ostati danas do 12 časova.

Podsetimo, ovo nije prvi put da se problemi ovakvog tipa dešavaju u porodici Bulat, jer je pre samo tri godine pevač prijavio suprugu za nasilje. Ona mu je tada nanela povrede zbog kojih je završio u Urgentnom centru

Ko je Marija Bulat?

Marija Bulat ima burnu prošlost, pa je 2021. godine uhapšena zajedno sa još dve osobe u policijskoj akciji na Novom Beogradu.Policija je na Novom Beogradu u Bloku 38. upala u kozmetičku salon za koji se ispostavilo da je lokal koji drži Marija Bulat, žena pevača Marka Bulata. Intervenisalo je šest automobila Intervetne jedinice i prilikom akcije uhapšeno je tri muškarca i jedna žena, a ispostavilo se da je reč o Mariji Bulat. Zaplenjeno je i tri automobila.Ali to nije prvi put.

