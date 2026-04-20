Jakov Jozinović na udaru! Ljudi tvrde da je iskopirao veliki jugoslovenski hit

Ime Jakov Jozinović poslednjih dana se često pominje na društvenim mrežama, a razlog za to je pesma "Ja volim", za koju mnogi tvrde da neodoljivo podseća na veliki jugoslovenski hit "Deni" grupe COD.

Korisnici društvenih mreža masovno komentarišu da je Jakov Jozinović za svoju numeru navodno preuzeo gotovo kompletnu melodiju čuvene pesme, dok je, prema njihovim rečima, promenio samo tekst.

Mnogi smatraju da je melodija gotovo identična, pa se na mrežama povela prava polemika o tome da li je u pitanju inspiracija ili otvoreno kopiranje poznatog hita. Pojedini korisnici navode da im je već na prvo slušanje pesma zazvučala poznato, zbog čega su odmah počeli da dele isečke obe numere.

I dok se komentari samo gomilaju, Jakov Jozinović se za sada nije oglašavao povodom ovih navoda, ali javnost sa velikom pažnjom prati svaki novi detalj ove priče.

