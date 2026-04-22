Prihvatio je njenu decu kao svoju! Iva Bojanić ovako izgeda u poodmakloj trudnoći! (FOTO)

Joca smatra da to jesu njegova deca, i istinski ih je prihvatio kao svoju.

Popularni estradni par, pevač Joca Stefanović i njegova izabranica Iva Bojanović, sa nestrpljenjem očekuju dolazak svog prvog zajedničkog deteta, a trudnica je sada oduševila pratioce najnovijim kadrom. Naime, Iva je na svom Instagram profilu podelila "selfi" iz ogledala na kojem je u prvom planu njen veliki trudnički stomak.

Pozirajući u ležernom izdanju – crnom topu koji ističe bujni dekolte i svetlim trenerkama – pokazala je da trudnički dani teku u najboljem redu.

Iva, koja iz prethodne veze već ima decu, sa Jocom je nedavno stala na "ludi kamen" i njihova ljubavna priča sada dobija najlepše poglavlje. Obožavaoci su odmah reagovali brojnim komplimentima, poručujući joj da nikada nije lepše izgledala.

"Policija je izdala poternicu poslužbenoj dužnosti"

Stefanović je otkrio i šta misli o situaciji u kojoj se jednom prilikom našla njegova sadašnja izabranica.

"Nemam neki specijalni komentar sem da su ljudi iz policije radili svoj posao kao što rade i sa drugim ljudima koji imaju prekršajne prijave na koje se nisu odazvali zbog nekog puta. Policija je prepoznala i izdala poternicu poslužbenoj dužnosti. Prekršajna prijava je bila po službenoj dužnosti jer je imala neku saobraćajnu nezgodu. Ona jednostavno je krenula na put i policija je samo sprovela na informativni razgovor, znači nije uhapšena i posle tog razgovora je otišla kući" - pričao je folker.

"Prihvatio sam njenu decu kao svoju"

Joca i Iva stalno ističu kako se lepo slažu, a nedavno je pevač progovorio o njenoj deci, koje je dobila iz odnosa sa prethodnim partnerom.

"To jesu moja deca, ja sam ih istinski prihvatio kao svoju, oni mene zovu ćale, iako imaju svog biološkog oca. To je moj najveći uspeh u toj porodici, ja sam svesno birao šta želim i znao sam šta želim od prvog momenta. Ljudi koji gledaju to i nešto im smeta, žao mi je, ali to je moj izbor, nemojte da gledate. Shvatio sam da je ona jedina žena koja mene tera napred, uvek gleda da sam ja taj koji će da bude ispred nje i da zaštiti porodicu i nju. Ona je imala neka iskustva koja nisu bila dobra, ja sam to podneo kao muškarac" - pričao je Joca, a onda se na ovu temu u komentarima nadovezala i sama Iva, koja zbog ove situacije nailazi na negativne komentare, te je napisala sledeće:

"Mislim da svi vi koji kažete da nije u redu da ga tako zovu, nemate pojma s kojom ljubavlju je on njih prihvatio, a pravi otac je čak i novoj porodici prećutao da ima tu istu decu. Tako da prestanite molim vas. Moja deca su konačno srećna što imaju nekoga ko ih zaista gleda kao svoju rođenu decu" - napisala je Iva.

