Oženio se sin Meg Rajan i Denisa Kvejda: Na svadbi sve sama holivudska elita, a evo kako su mladenci izgledali

Sin Meg Rajan i Denisa Kvejda izgovorio je sudbonosno "da" svojoj koleginici Klaudiji Dumit prošle subote u Australiji. Čuveni glumci prisustvovali su venčanju, a objavljene su i prve fotografije mladenaca.

Svadba je organizovana na luksuznom imanju Mona Farm u Brejdvudu, u Južnom Velsu, piše Daily Telegraph. Ovo mesto je poznato kao vrhunska destinacija za unikatna venčanja jer predstavlja nesvakidašnji spoj modernog luksuza i seoskog pejzaža Novog Južnog Velsa, koji je sam po sebi posebna vrsta glamura.

Sin Meg Rajan i Denisa Kvejda, Džek Kvejd (33), i njegova izabranica Klaudija Dumit (34) zajedno glume u seriji "The boys". Na Instagramu komentarišu da su sjajan par, kao i da mlada pleni lepotom.

Džekovi slavni roditelji, koji su se razveli 2001. posle 10 godina braka, prisustvovali su venčanju zajedno sa Alekom Boldvinom, Tomom Henksom, Kevinom Kostnerom i Henrijem Goldingom. Među gostima su bile i kolege mladenaca: Karl Urban, Kolbi Minifi i Nejtan Mičel.

Mladoženja je nosio crveno odelo sa zlatnim vezom, a mlada belu venčanicu od satena. Prvi ples odigrali su uz pesmu "Atlantis" čuvenog muzičara Donovana. Slavlje je organizovano u restoranu "Smokey Horse".

Sin holivudskih zvezda retko je govorio o svom ljubavnom životu. Prošle godine napravio je ustupak tokom intervjua za Los Angeles Times kada je otkrio sledeće detalje: "Klaudija ili ja obično pravimo kafu. Imamo rutinu za celo jutro. Da ne zvučim previše glupo, ali retko sam kod kuće, tako da svaki put kada sam u svom domu, samo želim da uživam".

Džek je rođen 24. aprila 1992. godine. Uspešno se bavi glumom, a najpoznatiji je po ulogama u hit seriji "Dečaci" (The Boys), kao i u filmovima "Igre gladi" (The Hunger Games) i "Vrisak" (Scream).

Meg Rajan (64) ima i ćerku Dejzi Tru Rajan. Devojčicu iz Kine usvojila je 2006. Dejzi je tada bila četrnaestomesečna beba. Glumica je često govorila da ih je spojila sudbina. Njena ćerka danas ima 21 godinu i retko se pojavljuje u javnosti.

Denis Kvejd (72) otac je i blizanaca Tomasa Buna i Zoi Grejs, koji su rođeni 2007. godine putem surogat majke, tokom njegovog braka sa Kimberli Bafington. Odrastaju daleko od javnosti. Kvejd je od 2020. u braku sa Lorom Savoj (35). Slavni glumac se četiri puta ženio.

Autor: N.B.