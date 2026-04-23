Bila je tiha patnja svih muškaraca i našeg voditelja: Danas bi malo ko prepoznao čuvenu misicu, a evo kako ona izgleda i od čega živi (FOTO)

Tijana Stajšić, nekadašnja apsolutna lepotica i jedna od najprivlačnijih žena sa naših prostora, već duže vreme izbegava pojavljivanje u medijima. Osvojila je prestižnu titulu Mis Jugoslavije 2001. godine, dok je na svetskom takmičenju lepote ostvarila ogroman uspeh plasiravši se u sam vrh, među deset najlepših žena planete.

Ova zanosna brineta oduvek je mamila uzdahe jačeg pola, pa se usled svoje neverovatne privlačnosti često susretala sa takozvanim nepristojnim ponudama.

O tom izazovnom aspektu slave, Tijana je svojevremeno bez dlake na jeziku priznala:

"Ko god da se bavi ovim ili nekim drugim javnim poslom, neće biti potpuno iskren ako kaže da bar jednom u životu nije imao ponudu tog tipa. Pitanje je da li je prihvatio ili ne. Sve je stvar ličnog izbora. Do sada sam mogla biti milionerka".

Voditelj odlepio za manekenkom

Domaća publika posebno pamti njeno učešće u trećoj sezoni rijalitija "VIP Veliki Brat" iz 2009. godine. Tokom boravka pred kamerama, ostvarila je veoma prisan odnos sa poznatim glumcem i televizijskim licem Draganom Marinkovićem Macom, koji uopšte nije krio da je potpuno izgubio glavu za atraktivnom misicom.

Danas je neprepoznatljiva

Danas se uveliko spekuliše da se podvrgla velikom broju estetskih korekcija i plastičnih zahvata, zbog čega se njen sadašnji izgled prilično razlikuje u odnosu na period njene najveće rijaliti popularnosti.

Pored toga što je još uvek povremeno u vodama manekenstva, ova nekadašnja kraljica lepote danas svoj dinar zarađuje radeći i kao profesionalna šminkerka

Autor: N.B.